17 доказательств того, что путь к сердцу котиков лежит только через желудок
Иногда хозяевам кошек приходится сомневаться в том, что их обожаемый питомец любит больше: своего хозяина или еду. Порой обида на не вовремя поданный обед может превратиться в целую драму. Котики всем своим видом научились показывать, как сильно они разочарованы поведением хозяина.
Мы в AdMe.ru не перестаем умиляться поведению наших мохнатых друзей, несмотря на их дерзкий кошачий нрав. А в конце вы найдете фото любителя полежать на теплом.
«Я прогнала его с холодильника, а он забрался повыше»
Услышал звук кошачьей еды на кухне
Воришка вафелек
«Забрал мою еду, чтобы я дал ему его»
Спит прямо рядом со своей миской
Когда настало время обеда
«Покорми меня еще»
«Я откинулся на спинку кресла и наткнулся на осуждающий голодный взгляд»
«Украл бургер у наших соседей»
Выражение морды, когда он знает, что сейчас его будут кормить
«Так на меня смотрят, если миска пуста в 7:31, а ужин в 7:30»
«Мы держим его пакет с кормом в шкафу, потому что это единственное безопасное место. Он всегда засыпает здесь, обдумывая ограбление»
«Сегодня на ужин был не влажный корм»
Когда видишь дно миски с едой и тебе нужно заявить о том, что ты голодаешь
«Я устала просыпаться в 4 утра, чтобы покормить ее, поэтому купила ей автоматическую кормушку. Всего за 3 дня она уже научилась атаковать кормушку в 4 утра и теперь не будит меня. Победа»
«Залезла в ванну, не накормив их завтраком»
Она не особо хитра, когда дело доходит до кражи еды
Бонус: «Купил кошачью лежанку с подогревом, хорошо, что она еще и кофе отличный делает»
А на что ваши котики способны ради еды? Поделитесь фотографиями.
Фото на превью Majesty1985 / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что путь к сердцу котиков лежит только через желудок
Поделиться этой статьёй