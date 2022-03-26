17 доказательств того, что путь к сердцу котиков лежит только через желудок

Иногда хозяевам кошек приходится сомневаться в том, что их обожаемый питомец любит больше: своего хозяина или еду. Порой обида на не вовремя поданный обед может превратиться в целую драму. Котики всем своим видом научились показывать, как сильно они разочарованы поведением хозяина.

Мы в AdMe.ru не перестаем умиляться поведению наших мохнатых друзей, несмотря на их дерзкий кошачий нрав. А в конце вы найдете фото любителя полежать на теплом.

«Я прогнала его с холодильника, а он забрался повыше»

Услышал звук кошачьей еды на кухне

Воришка вафелек

«Забрал мою еду, чтобы я дал ему его»

Спит прямо рядом со своей миской

Когда настало время обеда

«Покорми меня еще»

«Я откинулся на спинку кресла и наткнулся на осуждающий голодный взгляд»

«Украл бургер у наших соседей»

Выражение морды, когда он знает, что сейчас его будут кормить

«Так на меня смотрят, если миска пуста в 7:31, а ужин в 7:30»

«Мы держим его пакет с кормом в шкафу, потому что это единственное безопасное место. Он всегда засыпает здесь, обдумывая ограбление»

«Сегодня на ужин был не влажный корм»

Когда видишь дно миски с едой и тебе нужно заявить о том, что ты голодаешь

«Я устала просыпаться в 4 утра, чтобы покормить ее, поэтому купила ей автоматическую кормушку. Всего за 3 дня она уже научилась атаковать кормушку в 4 утра и теперь не будит меня. Победа»

«Залезла в ванну, не накормив их завтраком»

Она не особо хитра, когда дело доходит до кражи еды

Бонус: «Купил кошачью лежанку с подогревом, хорошо, что она еще и кофе отличный делает»