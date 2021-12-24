17 доказательств того, что подход к воспитанию детей 50 лет назад и сейчас — это небо и земля

Подход к воспитанию детей за последние полвека сильно изменился. Если раньше ребенок с самого детства имел и выполнял множество посильных обязанностей, то сегодня нагружать этим «малышей» вплоть до 18-летия родители не торопятся. Сейчас дети знают о своих правах и умеют их отстаивать, но все реже добровольно помогают и друг другу, и старшим.

Мы в AdMe.ru считаем, что в обеих моделях воспитания — прошлой и нынешней — есть свои плюсы и минусы, ну а чего больше в каждой конкретной системе, пусть решают читатели.

Раньше детские дни рождения если и отмечали, то в кругу семьи. Сегодня многие родители нанимают аниматоров и устраивают настоящее шоу, а детям все равно что-то не так

В нашем детстве лет в 7 мы уже могли вымыть пол, посуду, сходить в магазин или постирать носки. Сегодня даже не все подростки это умеют, а главное, не считают нужным

Если раньше малышей учили беспрекословно слушаться любых взрослых и терпеть дискомфорт, то теперь за детьми признали право быть личностью и чего-то не хотеть

Даже такое понятие, как личные границы, наконец-то не только вошло в нашу жизнь, но и стало касаться детей. Раньше и многие взрослые-то не могли его себе позволить

А вот самостоятельности в наше время детей учат не многие. То, что раньше любой малыш выполнял «одной левой», теперь за ребят делают родители

Родители прививали нам несколько иные представления о семейных ценностях. Допустимым считался лишь официальный брак, а не «какое-то там сожительство»

Детей воспитывали так, чтобы они считали нормой помогать друг другу. Бесплатно, конечно. Сегодня любой труд должен быть оплачен

Здоровым питанием для ребенка считалось просто разнообразное меню — такое же, как у взрослых. Калории никто не считал, но и детей с ожирением было не много

Родители внушали детям те ценности, на которых выросли сами: про скромность, честь и совесть. Сейчас эти понятия многими воспринимаются как устаревшие — мир изменился

В нашем детстве мы считали себя обязанными помогать старшим и относиться к ним с уважением. Многие современные дети считают, что все обязаны им

Раньше почти все кружки и секции были бесплатными, а дети ходили на занятия самостоятельно. Теперь такое развитие отнимает у родителей уйму времени и денег

Помыть доску, полы в классе, съездить «на картошку» — все это было частью трудового воспитания молодежи. Сегодня большинство детей не заняты трудом ни дома, ни в школе

Дефицит заставлял нас в детстве быть крайне аккуратными с вещами и беречь то, что имеешь. Современные ребята знают, что любую вещь можно купить

Раньше детям внушали, что зарабатывать нужно честным трудом, то есть создавая что-то важное и ценное. Сейчас не зазорно зарабатывать даже на одноклассниках

Дети прошлого росли более здоровыми, возможно, в том числе и потому, что родители не стояли над ними с запасной кофтой и теплым чаем, а давали им свободу

Раньше мальчиков воспитывали в том ключе, что девочкам надо уступать, ведь они слабы и беззащитны. Сейчас дети считают себя равными вне зависимости от пола

Во времена нашего детства мальчишки легко орудовали молотком и отверткой. Современные дети редко умеют что-то мастерить, ведь проще купить, чем сделать