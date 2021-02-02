17 доказательств того, что никто и никогда не позаботится о нас лучше, чем мама

Все мамы разные, но так похожи в одном — они всегда заботятся о нас. Несмотря на то, сколько нам лет, 10 или 40, они следят за тем, чтобы мы тепло одевались, не грустили, были сытыми и не делали глупостей.

Мы в AdMe.ru убеждены, что мы навсегда остаемся для наших мам детьми, и этому есть миллион подтверждений.

«Когда мне исполнился 21 год, я сказал маме, что хочу вечеринку в стиле Minecraft. Вот она»

«Портал Нижнего мира».

«Моя мама купила мне тапочки, которые протирают пол во время ходьбы»

«Я пришла домой к ужину в доме моей мамы после 12-часовой смены в больнице. Я люблю свою маму, мне повезло»

«Мама подарила нам с собакой пижамы на Рождество»

«Моя мама сшила мне одеяло на прошлое Рождество, и моим щенкам оно так понравилось, что она сделала им их собственные»

«Моя мама только что принесла мне огромную корзину на мой 25-й день рождения. Лучший подарок на свете»

«Подушка, которую сделала мне мама, действительно связывает комнату воедино»

«Моя собака замерзла, поэтому мама уложила ее под одеяло и не хотела, чтобы мы уходили»

«Моя мама сделала мне адвент-календарь, полный чая»

«Моя мама приехала в гости. Я нашел это после того, как она ушла»

«Ого! Я тоже хотела бы сушилку, которая сама складывает одежду».

«Моя мама сделала это для меня!»

Извините, но мне придется украсть вашу маму. © wh0riffic

«Вместо того чтобы подвинуть кошку, мама застилает постель вокруг нее»

«Еще в 2011 году мы с сестрой поссорились из-за того, чья очередь надевать верхушку на елку»

«Мы не могли договориться, поэтому сделали это вместе, и мама составила список на будущие годы. Сейчас мне 24 и список продолжается».

«Моя мама переехала ко мне. 30 лет она работала в ювелирном магазине. Мне понадобилась новая батарея в телефон. Она глянула мне в глаза и сказала: „Все ясно“»

«Добро пожаловать домой, мама. Я тебя люблю».

«Моя мама знает, что я люблю ежей. Однажды она сказала, что мне запрещается заходить на кухню целый день. Мама весь день готовила мне торт — сюрприз на день рождения»

«Моя мама кладет на крыльцо перекус для курьеров»

«Спасибо за то, что делаете наши рождественские покупки проще. Пожалуйста, наслаждайтесь угощением от нас. С Рождеством».

«Получил небольшой подарок от мамы»