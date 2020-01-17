17 татуировок, за каждой из которых скрывается своя неповторимая история

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Мы наносим тату по разным причинам: чтобы запечатлеть любимые образы, украсить тело яркими красками, сделать приятное близкому человеку или как-то отличиться от окружающих. Но за татуировками героев нашей статьи прячутся целые сюжеты. У кого-то грустные, у кого-то приятные, но все они заслуживают внимания.

Мы в AdMe.ru с интересом читали то, что пользователи сети пишут о своих нательных рисунках, и решили показать вам самые запоминающиеся из них.

Татуировки, посвященные любимым людям, не обязательно должны быть гиперреалистичными. И вот яркий тому пример

«Сделали татуировки в память о моей сестре. У нее были причудливые родинки на руках»

«Моя любимая сцена из любимого фильма»

На татуировке запечатлен кадр из фильма «Выходной день Ферриса Бьюллера».

Девушка сделала татуировку, основой для которой послужили ее шрамы

«Набил эту татуировку после того, как попал в ужасную автомобильную аварию. В тот раз ангел смерти промахнулся»

«Не сегодня».

Изображение перекрыло шрамы. Теперь намного проще носить рубашки с коротким рукавом

У девушки было большое родимое пятно на левой руке. Но тату-мастер постарался, чтобы она могла не переживать из-за своего изъяна

«Эта татуировка — дань памяти моему дедушке»

Тату, посвященное любимой собаке

«Я хотел сделать татуировку, относящуюся к моей профессии (я электрик). А поскольку работать в основном приходится руками, лучшего места я не нашел»

Еще один человек не стал маскировать шрам, а решил дополнить его

«Минималистичная татуировка, изображающая мою маму»

«Сделал татуировку, которая объясняет, как произносится моя фамилия»

Цыпленок, корова и лыжи — Chick cow ski.

«Мы с женой сделали эти татуировки на годовщину свадьбы»

«Это мой пес по кличке Бентли. Он был лучшей частью моей жизни»

Эта девушка постаралась выразить в татуировке свою любовь к шитью и выпечке

«Моя дочь попросила разрешения выбрать для меня следующую татуировку. Сегодня я выполнил ее просьбу»

А у вас есть татуировки, о которых интересно рассказать? Мы будем рады, если вы поделитесь фотографиями.