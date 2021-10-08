17 доказательств того, что мир доставки и курьеров любому цирку фору даст

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В наше время редкий человек не заказывал себе доставку на дом. И как клиенты, так и сами курьеры не всегда понимают, какие сюрпризы могут их поджидать. Именно такими вот нестандартными ситуациями и поделились пользователи сети.

Мы в AdMe.ru тоже своего рода служба доставки, поскольку привозим вам немного контента каждый день. Так что налетайте, пока горячее.

Не ругайте курьеров: история доставки одного заказа

«Работаю в доставке, и каждый раз, когда я подъезжаю к одному магазину, этот хороший мальчик подходит, чтобы поздороваться»

Водохранилище. Курьер прет на веслах, несмотря ни на что

«Курьер хорошо спрятал посылку. Я чуть не наступил на нее»

Сама простота

Делаю заказ в супермаркете с доставкой на дом. Среди всего прочего заказала черный краситель для одежды (а то рубашки на солнце выгорели). Звонок из супермаркета:

— Здравствуйте, черный краситель закончился, мы вам синий положили, хорошо? Он той же фирмы. © Vict0riia / Pikabu

«Сегодня пришла оргтехника с вот такой коробкой. Поставщик сделал мой день»

«Я работаю в доставке и вот в таком виде сегодня получил чаевые»

Без комментариев

«Думаю, что курьер хочет мне что-то сказать»

Человек знает толк в подаче

Сидим с женой после тяжелого трудового дня. Готовить не хочется, хочется есть! Делаю заказ с комментарием «Мы голодные». Подтвердил заказ, ждем. Через 40 минут звонок по домофону. Беру трубку.

— Да?

— Это то существо, которое вас сейчас накормит!

После, уже при расчете: «Я просто комментарий ваш прочитал». © AJIEXTER / Pikabu

«Доставщик додумался бросить дорогую посылку в туалетное окошко дома»

Иногда не только деньги могут порадовать курьера

Подрабатывал пару месяцев на доставке бургеров. Привожу заказ, клиент расплачивается. Cобираюсь уже уходить, но мужчина меня останавливает и говорит: «Погоди немного». Я, если честно, напрягся. И тут он выходит с пакетом мандаринок, наверное, около 1,5 кг. Это были, пожалуй, лучшие чаевые, которые мы потом с коллективом уминали за обе щеки. © Sanjerok / Pikabu

«Забирал сегодня посылку с почты, мелочевку всякую. Ребята повеселили упаковкой. Видать, пупырки не хватило»

«Я курьер, и сегодня в качестве чаевых мне дали кусок пчелиного воска»

Вот и поговорили

Ну а что, доставили же!

Развязка пришла с неожиданной стороны

День святого Валентина. Один знакомый заказал доставку 2 букетов: жене — который поменьше и похуже, а любовнице — большой и шикарный. Курьер доставил жене цветы и решил спросить, не знает ли она случайно такой-то адрес, потому что у него есть еще букет от этого же отправителя. Так курьер ненароком сдал изменщика. И да, все у них закончилось разводом. © Подслушано / Ideer