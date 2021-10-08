17 доказательств того, что мир доставки и курьеров любому цирку фору даст
В наше время редкий человек не заказывал себе доставку на дом. И как клиенты, так и сами курьеры не всегда понимают, какие сюрпризы могут их поджидать. Именно такими вот нестандартными ситуациями и поделились пользователи сети.
Мы в AdMe.ru тоже своего рода служба доставки, поскольку привозим вам немного контента каждый день. Так что налетайте, пока горячее.
Не ругайте курьеров: история доставки одного заказа
«Работаю в доставке, и каждый раз, когда я подъезжаю к одному магазину, этот хороший мальчик подходит, чтобы поздороваться»
Водохранилище. Курьер прет на веслах, несмотря ни на что
«Курьер хорошо спрятал посылку. Я чуть не наступил на нее»
Сама простота
- Делаю заказ в супермаркете с доставкой на дом. Среди всего прочего заказала черный краситель для одежды (а то рубашки на солнце выгорели). Звонок из супермаркета:
— Здравствуйте, черный краситель закончился, мы вам синий положили, хорошо? Он той же фирмы. © Vict0riia / Pikabu
«Сегодня пришла оргтехника с вот такой коробкой. Поставщик сделал мой день»
«Я работаю в доставке и вот в таком виде сегодня получил чаевые»
Без комментариев
«Думаю, что курьер хочет мне что-то сказать»
Человек знает толк в подаче
- Сидим с женой после тяжелого трудового дня. Готовить не хочется, хочется есть! Делаю заказ с комментарием «Мы голодные». Подтвердил заказ, ждем. Через 40 минут звонок по домофону. Беру трубку.
— Да?
— Это то существо, которое вас сейчас накормит!
После, уже при расчете: «Я просто комментарий ваш прочитал». © AJIEXTER / Pikabu
«Доставщик додумался бросить дорогую посылку в туалетное окошко дома»
Иногда не только деньги могут порадовать курьера
- Подрабатывал пару месяцев на доставке бургеров. Привожу заказ, клиент расплачивается. Cобираюсь уже уходить, но мужчина меня останавливает и говорит: «Погоди немного». Я, если честно, напрягся. И тут он выходит с пакетом мандаринок, наверное, около 1,5 кг. Это были, пожалуй, лучшие чаевые, которые мы потом с коллективом уминали за обе щеки. © Sanjerok / Pikabu
«Забирал сегодня посылку с почты, мелочевку всякую. Ребята повеселили упаковкой. Видать, пупырки не хватило»
«Я курьер, и сегодня в качестве чаевых мне дали кусок пчелиного воска»
Вот и поговорили
Ну а что, доставили же!
Развязка пришла с неожиданной стороны
- День святого Валентина. Один знакомый заказал доставку 2 букетов: жене — который поменьше и похуже, а любовнице — большой и шикарный. Курьер доставил жене цветы и решил спросить, не знает ли она случайно такой-то адрес, потому что у него есть еще букет от этого же отправителя. Так курьер ненароком сдал изменщика. И да, все у них закончилось разводом. © Подслушано / Ideer
А какие истории, связанные с доставкой и курьерами, есть у вас в копилке?
Фото на превью Depositphotos.com
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