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17 доказательств того, что мамы и папы иногда будто с разных планет

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Нередко семейные пары создают люди, которые являются противоположностями практически во всем. Но даже те, кто во многом был схож, становятся удивительно разными, как только примеряют на себя роли мам и пап. Специфический юмор, неординарные поступки, незабываемые переписки — все эти нюансы доказывают, что мамы и папы почти всегда будто из разных вселенных, но так только интереснее.

Мы в AdMe.ru знаем, что, как бы по-разному ни вели себя мамы и папы, мы все равно их очень сильно любим.

«Как мама и папа пишут мне, что нужно купить»

Экономность мамы иногда достигает апогея

У мам и пап чаще всего поразительно разная реакция на одни и те же ситуации

Лучше не отправлять ничего в семейные чаты в рабочее время

«Стиль наших переписок с мамой и с папой»

Папин юмор пора уже отнести в отдельную категорию искусств

«Моя комната в маминой квартире vs в папиной»

Когда ты просто вся в папу...

«Ну спасибо, пап»

От папы чаще других ожидаешь саркастичного ответа

Иногда поддержку лучше искать у мамы

«Мама vs папа, когда дело касается поздравлений»

«Посылка от мамы vs посылка от папы»

«Сообщения от мамы и папы в путешествии»

«Вот что мама приготовила для семейного ужина. А это вклад папы!»

Поездки с родителями всегда ощущаются по-разному

Папы решают проблемы быстро, иногда даже слишком

Расскажите самые запоминающиеся истории про своих мам и пап!

Фото на превью ShealynSophia / Twitter
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