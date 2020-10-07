AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

17 жен и мужей, которых хлебом не корми — только дай подколоть вторую половинку

3212
-

Для кого-то секрет семейной идиллии кроется в безупречном чувстве юмора и умении по-доброму подколоть свою вторую половинку. Ставит ли муж самую неудачную фотографию супруги на телефон или подсовывает ей в подушку искусственное насекомое — все это делает жизнь вместе незабываемой.

AdMe.ru в очередной раз убедился в том, что для некоторых брак — это уж точно не скучная рутина.

1. «Оставил это произведение 3D-принтера на подушке моей жены. Что ж, сегодня сплю на диване»

© Luma44 / Reddit

2. «Попросил жену обновить нашу маркерную доску. Вот что она вписала в нее»

© uh60chief / Reddit

«Это правда так важно?»

3. «Муж говорит: „Замри, сейчас нарисую тебя“. И потом показывает мне это. Я смеялась до колик. Посмотрите на НОГИ»

© Inked_Chick / Reddit

4. «Это моя свояченица на свадьбе только что осознала, что ее платье безнадежно испачкано. Муженек пока что безмятежен»

© tuscabam / Reddit

5. «Жена очень хотела, чтобы мы своими руками нарисовали рождественские открытки. Почему-то она мою забраковала. Хм...»

© phelyan / Reddit

6. «Мой муж просто чудовище»

© Tracy_McMuffin / Reddit

Или манекен. © Tracy_McMuffin / Reddit

7. «Когда жена спросила, как я хочу украсить наш свадебный стол, я ответил ей: „Удиви меня“»

© Vonfilmjolk / Reddit

8. «Коллега жалуется, что ее муж отличается талантом делать ужасные снимки с ней. Вот это фото стоит на ее контакте в его телефоне»

© bloopboopboo / Reddit

9. «Жена: „Нам НЕМЕДЛЕННО нужен новый модуль на кроватку! Но без дурацкой музыки и чтобы можно было легко регулировать по высоте“. Я: „Ни слова больше!“»

© deleted / Pikabu

10. «С тех пор как купили этого приятеля, мы с женой не можем прекратить пугать друг друга, оставляя его дома повсюду»

© PumpkinGuy19 / Reddit

11. «Сегодня изобразила мужа с целью поржать. Но дело тем не кончилось. Так вот какой меня видит он»

© len4ikolen4ik / Pikabu

12. «Когда жена просит романтики»

© dyadyaVitya / Pikabu

13. «Вчера поссорился с супругой, а с утра попросил кофейка со льдом...»

© vo_xv / Reddit

14. «Конец рабочего дня. Жена пристегнула велик сына перед магазином. Долго думала, над чем я смеюсь»

© kamaz987 / Pikabu

15. «2 года назад муж сделал мне предложение, засунув кольцо в кубик Рубика. Чтобы заполучить кольцо, нужно было сложить кубик»

© BostonCompSci / Reddit

Больше похоже на антипредложение. © BostonCompSci / Reddit

16. «Попросила мужа заправить пододеяльник»

© ElliRica / Pikabu

17. «Жена каждый раз пугает меня Зеной в душе»

© cowmix / Reddit

А у вас в семье принято подшучивать друг над другом?

Фото на превью tuscabam / Reddit
3212
-