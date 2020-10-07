17 жен и мужей, которых хлебом не корми — только дай подколоть вторую половинку

Для кого-то секрет семейной идиллии кроется в безупречном чувстве юмора и умении по-доброму подколоть свою вторую половинку. Ставит ли муж самую неудачную фотографию супруги на телефон или подсовывает ей в подушку искусственное насекомое — все это делает жизнь вместе незабываемой.

AdMe.ru в очередной раз убедился в том, что для некоторых брак — это уж точно не скучная рутина.

1. «Оставил это произведение 3D-принтера на подушке моей жены. Что ж, сегодня сплю на диване»

2. «Попросил жену обновить нашу маркерную доску. Вот что она вписала в нее»

«Это правда так важно?»

3. «Муж говорит: „Замри, сейчас нарисую тебя“. И потом показывает мне это. Я смеялась до колик. Посмотрите на НОГИ»

4. «Это моя свояченица на свадьбе только что осознала, что ее платье безнадежно испачкано. Муженек пока что безмятежен»

5. «Жена очень хотела, чтобы мы своими руками нарисовали рождественские открытки. Почему-то она мою забраковала. Хм...»

6. «Мой муж просто чудовище»

7. «Когда жена спросила, как я хочу украсить наш свадебный стол, я ответил ей: „Удиви меня“»

8. «Коллега жалуется, что ее муж отличается талантом делать ужасные снимки с ней. Вот это фото стоит на ее контакте в его телефоне»

9. «Жена: „Нам НЕМЕДЛЕННО нужен новый модуль на кроватку! Но без дурацкой музыки и чтобы можно было легко регулировать по высоте“. Я: „Ни слова больше!“»

10. «С тех пор как купили этого приятеля, мы с женой не можем прекратить пугать друг друга, оставляя его дома повсюду»

11. «Сегодня изобразила мужа с целью поржать. Но дело тем не кончилось. Так вот какой меня видит он»

12. «Когда жена просит романтики»

13. «Вчера поссорился с супругой, а с утра попросил кофейка со льдом...»

14. «Конец рабочего дня. Жена пристегнула велик сына перед магазином. Долго думала, над чем я смеюсь»

15. «2 года назад муж сделал мне предложение, засунув кольцо в кубик Рубика. Чтобы заполучить кольцо, нужно было сложить кубик»

Больше похоже на антипредложение. © BostonCompSci / Reddit

16. «Попросила мужа заправить пододеяльник»

17. «Жена каждый раз пугает меня Зеной в душе»