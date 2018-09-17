17 доказательств того, что лето действительно кончилось. Но это не повод расстраиваться

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Август сменился сентябрем, однако теплые и солнечные дни дают надежду, что прощание с летом еще можно ненадолго отсрочить. И все же все чаще на глаза попадаются неопровержимые доказательства того, что сезон отпусков остался в прошлом, а на смену ему идут осенняя непогода и трудовые будни. Впрочем, и в том, и в другом есть свои плюсы.

AdMe.ru подметил 17 признаков того, что лето и правда подошло к концу, но пришел к убеждению, что это не повод падать духом.

1. Листопад, как и осень, всегда начинается внезапно

2. Мы снова достаем свитеры и куртки из дальних углов шкафа

3. И убираем подальше летние вещи

4. Хотя за отпуск мы с ними, кажется, совсем сроднились

5. Никто никогда не бывает готов к холодам

8. И вот наступает время тихой, светлой грусти...

9. И даже предметы, кажется, скучают по ушедшей жаре, как этот переносной холодильник

10. У каждого есть своя примета прихода осени. Для кого-то лето заканчивается тогда, когда отец снова пристегивает штанины к своим шортам

11. А кто-то и вовсе склонен в любом событии видеть признаки уходящего лета: «Мороженщика только что арестовали... Думаю, лето официально закончилось»

12. При этом одни продолжают делать вид, что ничего не произошло

13. А другие смиряются с очевидным

14. И начинают заранее готовиться к Хеллоуину

15. А особо нетерпеливые — к Рождеству и Новому году

16. Впрочем, для кого-то и 1 сентября вполне себе праздник

17. Хотя не исключено, что уже первые осенние поделки выдадут наше истинное отношение к происходящему

А по каким приметам лично вы понимаете, что лето действительно подошло к концу?