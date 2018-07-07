17 доказательств того, что косплейщики — самые безбашенные люди в мире
Косплей — это своеобразный театр одного актера, где человек сам себе выбирает образ, делает костюм и презентацию на различных фестивалях среди своих единомышленников. Чем интереснее костюм, тем больше шансов, что заметят именно вас. Но сейчас уже сложно кого-то удивить обычными образами из игр и кино, и тогда фантазия косплейщиков начинает работать с удвоенной силой. Вот как раз такие примеры вы и увидите в нашей статье.
Мы в AdMe.ru восхищаемся смелостью и талантом этих ребят. Может быть, у вас тоже есть любимый персонаж, которого вы бы хотели «проиграть»?
Даже такая фотка может стать для кого-то вдохновением
И мем
А вы узнали, кто это?
Подсказка: она из этой же вселенной
Кто сказал, что только мальчики могут быть жуткими клоунами?
С такой мамой не соскучишься
Самое время зависнуть с главным червяком-тусовщиком из «Футурамы»
И еще немного «Футурамы»
Все, больше никакой «Футурамы»
А тут целых два косплея
И еще пример с другими известными персонажами
«У Каджита есть товар, если у тебя есть монеты, друг!»
Пародия на Дарта Вейдера из фильма «Космические яйца»
Легким движением девушка превращается в царицу Асгарда
И на сладкое — несравненная Джессика Рэббит
Как это не Мадонна?
Минутка политического косплея
Расскажите, кто ваш любимый персонаж?
Фото на превью Ho_Phat / reddit