17 доказательств того, что косплейщики — самые безбашенные люди в мире

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Косплей — это своеобразный театр одного актера, где человек сам себе выбирает образ, делает костюм и презентацию на различных фестивалях среди своих единомышленников. Чем интереснее костюм, тем больше шансов, что заметят именно вас. Но сейчас уже сложно кого-то удивить обычными образами из игр и кино, и тогда фантазия косплейщиков начинает работать с удвоенной силой. Вот как раз такие примеры вы и увидите в нашей статье.

Мы в AdMe.ru восхищаемся смелостью и талантом этих ребят. Может быть, у вас тоже есть любимый персонаж, которого вы бы хотели «проиграть»?

Даже такая фотка может стать для кого-то вдохновением

И мем

А вы узнали, кто это?

Подсказка: она из этой же вселенной

Кто сказал, что только мальчики могут быть жуткими клоунами?

С такой мамой не соскучишься

Самое время зависнуть с главным червяком-тусовщиком из «Футурамы»

И еще немного «Футурамы»

Все, больше никакой «Футурамы»

А тут целых два косплея

И еще пример с другими известными персонажами

«У Каджита есть товар, если у тебя есть монеты, друг!»

Пародия на Дарта Вейдера из фильма «Космические яйца»

Легким движением девушка превращается в царицу Асгарда

И на сладкое — несравненная Джессика Рэббит

Как это не Мадонна?

Минутка политического косплея

Расскажите, кто ваш любимый персонаж?