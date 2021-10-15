17 доказательств того, что казусы на свадьбе — это не трагедия, а изюминка торжества

Как бы тщательно жених и невеста ни планировали свадьбу, вероятность того, что что-то пойдет не так, весьма велика. Разваливающаяся обувь, нежданные гости, помятый торт — в день бракосочетания такие неприятные сюрпризы кажутся глобальной проблемой, но по прошествии времени они воспринимаются как мимолетные курьезы.

Мы в AdMe.ru уверены, что незапланированные мелочи на свадьбе делают ее особенной, выделяющейся среди всех остальных подобных мероприятий. А порой такие импровизации запоминаются сильнее, чем сама церемония.

«Свадебный фотограф дал нам дымовую шашку для съемок. Но что-то пошло не так»

«Не проверила температуру духовки и засунула туда фигурку невесты. Вот такие украшения для торта на нашу свадьбу у меня получились»

«Туфли решили развалиться перед свадьбой»

В непредвиденной ситуации главное — не растеряться

Было нам по 20 лет. На свадьбе, когда мне нужно было подойти и поставить свою подпись, вдруг судорогой свело икру ноги. Пищать стыдно, шагнуть не могу, глаза на лбу. Пауза затянулась. Пришлось мне взять и прыгнуть вперед на одной ноге, сцепив зубы в улыбке. Тогда не было видео, только фото. Вроде никто не заметил. © Наталья Шекурова / Facebook

«Наш фотограф заблудился и пропустил церемонию, поэтому у нас есть примерно 5 свадебных снимков»

«Вот что случилось с десертами на свадьбе моей сестры»

«Мы отменили свадебную церемонию и взяли щенка»

Такие моменты точно не забываются

Знакомые долго готовились к свадьбе. Весь стандартный набор: лимузин, шикарное платье, голуби, букеты, торт... На мальчишнике завязалась потасовка, и жениху выбили 2 верхних зуба. Срочно поставили что-то из пластика, подклеили к небу. На свадьбе он произносил благодарственную речь, и тут зубы отвалились. Их сын уже в армии отслужил, а гости только это и запомнили! © Elena Khodos / Facebook

«Когда твоя лучшая подруга наступила в грязь за несколько секунд до того, как вступить в брак»

«Однажды друг сказал моей девушке, что если мы когда-нибудь с ней поженимся, то он придет на нашу свадьбу в розовом платьице. 5 лет спустя»

Неожиданные гости на свадьбе

Догадливый свидетель — на вес золота

Мое свадебное платье состояло из юбки и корсета. И вот на венчании я вдруг с трепетом осознала, что юбка падает. Шепчу свидетелю: «Гена, юбка!» Он даже поначалу не понял, в чем дело. И тут начинается проход по кругу, и он, стоящий сзади, видит: я пошла, а юбка осталась. Так он и придерживал ее, пока из церкви не вышли. Потом домой поехали и закрепили намертво. © Ольга Дарие / Facebook

«Я пытаюсь пойти на свадьбу, но звуки, которые издает моя обувь, всех настораживают»

«Я сломала ногу за день до нашей свадьбы, когда была в отпуске в Мексике. В итоге получились довольно забавные свадебные фотографии»

«Вот в таком виде доставили торт на свадьбу моего брата, которая состоится завтра»

Приятным гостям везде рады

Как-то нас с женой пригласили на свадьбу, назвали ресторан и время. Стоит сказать, что на этом мероприятии помимо жениха и невесты мы абсолютно никого не знали. Пришли в назначенное время и место, молодожены должны были скоро подъехать. Ходим, улыбаемся, знакомимся. Подъезжает машина с молодоженами, открывается дверь, и мы понимаем, что это не наши! Наши лица нужно было видеть. Понятно, что надо уходить, но народ улыбается и предлагает отмечать с ними. Оказалось, что наше мероприятие было в соседнем ресторане. © Владимир Рукоданов / Facebook

«Однажды я была подружкой невесты. Мы с шафером не очень подошли друг другу»