17 доказательств того, что из школы ученики выходят с нервами, закаленными как сталь

Многие дети не любят ходить в школу, хотя, как показывают исследования, каждый дополнительный год образования может увеличить их будущий заработок на 8–10 %. И следующие пользовательские фото, выложенные учениками и их родителями, кажется, объясняют почему.

Редакция AdMe.ru решила показать, что на самом деле происходит за воротами школы, когда они закрываются за учениками. А в качестве бонуса приготовила 3 чудесные школы, в которых наверняка захотят учиться даже двоечники и троечники.

«Мы живем на расстоянии немногим более 1 км от школы дочери, и она не имеет права пользоваться автобусом. Тем не менее он каждое утро простаивает у нас перед домом»

«Наша школа замазывает срок годности маркером»

«В моей школе повесили таблички „Не использовать“ и заперли почти все туалеты. И теперь возмущаются, что мы не ходим по нужде на переменах, хотя многие просто не успевают»

Ничего, что все видно насквозь? © SteinersGrave / Reddit

Это для того, чтобы можно было поймать на горячем тех учеников, которые делают всякие глупости. © MadCharlie77 / Reddit

Когда учебное заведение требует знаний от учеников, но не от учителя

«Школа, в которой я учусь, просто выбрасывает новые нераспечатанные обеды»

Некоторым везет со школой, а другим... тоже везет, но по-своему

«Это то, что нам дали сегодня на обед в школе. После уроков я еще иду на тренировки, а поскольку мой рост 195 см, а вес — 72 кг, эти крохи лишь раздразнили аппетит»

«Вот такую здоровенную бутылку воды мой одноклассник приносит в школу. Он выпивает ее за каких-то 5 занятий»

Когда ученик не знает языка, и до обиды недалеко

«Вот что случилось с замком на моем школьном шкафчике»

«Местная школа заказала статую бульдога. А вместо нее получила мопса»

Какой-то ребенок запихнул чизбургер в компьютер

«Вместо того чтобы убрать новогоднюю елку, в нашей школе ее оставляют и наряжают соответственно празднику»

«Работаю в очень старой школе. Вот как выглядят ступеньки лестницы, по которой школьники ходят уже более века»

«Так выглядит парковка для людей с ограниченными возможностями в нашей школе»

Девочкам в школе приходится особенно сложно

«Слегка бесит, когда в школе дают такую большую коробку с пиццей, открываешь, а там...»

Слегка бесит? Я бы с пеной у рта возмущался из-за этого. © egordoniv / Reddit

Бонус № 1: школа награждает детей жетонами, которые можно потратить в автомате с книгами

«Множество рассказов со всего мира».

Бонус № 2: «В школе сыну дали задание — провести 15 часов за волонтерской работой, приучая кошек в местном приюте к общению с людьми»

«Он уже отработал положенные часы, но все равно каждые выходные ходит туда».

Бонус № 3: всем бы таких завучей

В конце летних каникул сын-девятиклассник, никому ничего не сказав, пошел стричься. Но не только подстригся, но и решил осветлить свои черные волосы. А цвет получился желтый, как цыпленок. Когда папа это увидел, потребовал, чтобы сын купил краску и сделал как было. Сын перекрасился в цвет «красное дерево», который показался ему достаточно темным. И стал оранжевый, как апельсин. Больше красить не стали, папу кое-как уломали. Наутро в школе первой его встретила завуч. То, что она сказала, помню до сих пор: «Сережа, какая прелесть!» И пошла.