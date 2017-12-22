17 доказательств того, что интернет-магазины — лучшее место на планете
Интернет-магазины давно и прочно вошли в нашу жизнь: найти там можно абсолютно все, что только душа пожелает. Однако заходить туда стоит не только ради покупок, но и ради отличного чувства юмора других посетителей.
AdMe.ru собрал для вас несколько остроумных отзывов о товарах из интернет-магазинов и предлагает вместе посмеяться.
1. Кроссовки Nike
2. Часы-калькулятор
3. Палка для селфи
4. Майка с американским флагом
5. Товар неизвестен, но терпение покупателя поражает
6. Спортивная сумка
7. Женская портупея
8. Швейцарский нож
9. Фитнес-браслет
10. Беспроводная мышь Nexus
11. Кроссовки Nike Air Foamposite
12. Ручка BIC «Для нее»
13. Блендер
14. Лампа для маникюра
15. Суп
16. Телевизор Samsung
17. Восковые полоски
Фото на превью Muuremeowkkk/ pikabu.ru