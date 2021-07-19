17 доказательств того, что деревенские жители — это люди с неповторимым взглядом на мир

«Я уже привык к деревне и к людям. И меня уже знают все, здороваются. А в городе надо тысячу лет прожить, чтобы тебя уважать начали», — говорил кот Матроскин, живущий в Простоквашино. И действительно, только ленивый не подмечал разницу между городским и деревенским укладом. Для тех, кто никогда не проводил лето у бабушки, это словно другая планета. Но те, кто однажды полюбил сельскую жизнь, всегда будут хотеть вернуться в деревню. Хотя бы на выходные.

Мы в AdMe.ru убедились, что в деревне царит особая атмосфера. Но настоящее сокровище сельских мест, конечно же, люди. Доказательством этому послужат истории наших героев. А в конце статьи вас ждет бонус, подтверждающий, что в деревне всегда весело. И неважно, на каком конце света она находится.

«Год назад сбежали из города, купили 10 кур — и понеслась. Тихий час у цыплят. На втором фото — немножко его гаврейшества. Есть еще овечки, гуси, утки»

Своя система счисления

Знакомая женщина наняла в деревне паренька выкопать две ямы для водопровода. Тот говорит, мол, одна яма будет стоить ₽ 3 тыс., другая — ₽ 6 тыс. На резонный вопрос, как определяется цена, паренек выдал: «Ну смотрите: выкопать могилу стоит ₽ 6 тыс. Тут яма примерно в половину могилы, а тут в полторы, получается, еще и со скидкой вам выкопаю». Занавес. © platon2804 / Pikabu

Зато какое мощное начало!

«Мой мастиф Элман котов не любит и гоняет, а вчера взял и сам за шкирку в деревенский дом принес котенка. Не повредил, не тронул — вот, мол, тебе, хозяин, люби и жалуй. Как тут отказаться?»

И меня возьмите!

Невеста из деревни

Был у меня парень. Весь такой про оперу, Бродского. Любили друг друга безумно. Как-то он завел разговор о прекрасной жизни в деревне, мол, он к этому не особо приспособлен, но очень бы хотел. А я вот была очень приспособлена. Настолько, что категорически не хотела обратно. Я не стала особо переживать. Но тут наметилась поездка на дачу с его мамой. За ужином меня ждал незабываемый перформанс: мой избранник вспрыгнул на одно колено, начал напяливать мне на палец что-то смутно блестящее с громадным янтарем. Все, что я смогла, — это проблеять: «Зачем?» А матушка не зря профессор. Она быстро вникла в ситуацию и решила все пояснить. Они приняли решение заняться сельским хозяйством. Я тут очень кстати, все знаю, все умею. И корову она уже купила, и завтра ее привезут. И я должна идти ее доить. Тут я впала в ступор, из которого меня вывел мой рот, который громко сказал: «А пошла ты!» И ушла. © MargoApache91 / Twitter

«Этот хлеб испек мой папа. Он предлагает взять его бесплатно всем нуждающимся в деревне»

«Почему эти строки читаются на мотив „Короля и Шута“?»

«Кипучая, вонючая навоза куча мучает, ведь лень ее, родимую, по огороду раскидать...» Это маленькая часть поэмы, сочиненной и проиллюстрированной моими бабушкой и дедушкой. Альбом с этими стихами они подарили на 60-летие двоюродной сестре моей бабушки. Дело в том, что ее дача находилась в 100 метрах от нашей и на углу уже лет 5 лежала эта куча. Эх, жаль, пожар уничтожил подобные альбомы, а там было на что посмотреть. © alex54rus.as / Pikabu

Все бабушки бесценны

Просто обычная деревенская камера наблюдения

Тот случай, когда стены имеют уши, глаза и зубы. © NicNoletree / Reddit

Жил-был пес...

У дедушки в деревне живет пес. Он пасет гусей, загоняет их во двор. Заработная плата — еда. Видимо, пес лучший работник месяца 12 раз в году, потому что шея у него шире, чем брюхо. Но для деда эта гора мышц осталась маленьким Бимом и по сей день. Как-то утром понесла гусятам траву и вижу картину. Товарищ пес достает из кладки гусиное яйцо и тащит в будку. Бегу жаловаться деду. Выходит дед из дома, с серьезным лицом направляется к будке и подходит ровно в тот момент, когда у Бима в зубах очередное гусиное яйцо. Тишина. Все стоят как вкопанные. И тут раздается протяжное и максимальное наполненное смыслом: «Нуууууу...» Страшно стало даже мне. Собака молча кладет яйцо обратно в гнездо, где взяла. Дед, понимая, что в будке еще остались яйца, выдает: «За дурака меня держишь?» В течение минуты все яйца были на месте в гнезде. © kohlrabibroccoli / Pikabu

Деревенский вайб

Когда у тебя душа поэта

Деревенские женихи

Пошла я работать в деревню в 19 лет. Местные жители сразу сказали, что выдадут меня замуж. И вот приходит жених, целый час говорит, какой он офигенный. Он недавно расстался с девушкой, которая по нему до сих пор тоскует. «Она сказала, что не может забыть запах моих волос!» — гордо сказал он. И сунул мне свою белобрысую макушку прямо под нос. Не мыл он ее месяц, если не больше. Теперь я тоже не могу забыть запах его волос. Прошло 20 лет, но тот запах все равно помню. © Soulukano / Pikabu

Познакомьтесь, это курица в штанах!

Этикет для поросят

Деревенский Айболит

У меня есть сосед, Савелий Иванович. 71 год. Кремень. Он что-то такое точно знает, чтоб не стареть. 42 года работал в деревне ветеринарным врачом. Я еще с детства помню, что на него буквально молились. Но я Савелия Ивановича зауважала вот когда. У нас кошка не могла родить. Он пришел, поставил ей укол, и все сразу случилось. А однажды в числе его пациентов и вовсе оказалась я. Приехала в деревню и заболела непонятно чем. Мама перепугалась. Побежала за единственным врачом. Ну и что, что он ветеринар. Пришел взволнованный Савелий Иванович, посмотрел и сказал: «Нет, Юля, это не рожа!» В общем, Савелий Иванович оказался прав. Счастливый человек. Всю жизнь он один-единственный на всю деревню. Всем нужный. Спокойно и уверенно делает свое дело. Большой и добрый. © juliamarkova72 / Pikabu

Бонус № 1: «Я ушла в школу, а когда вернулась, нашла ее у себя в саду»

«Рядом с моим домом луг. Корова перепрыгнула через нашу гортензию и, похоже, подумала, что может ходить по циновке, укрывавшей бассейн. Когда мы сняли циновку, корова начала плавать кругами. Ей очень нравилось плавать, так что, думаю, у нее был лучший день в жизни». © Unknown author / Reddit

Бонус № 2: типичное деревенское объявление в Японии: «Будьте внимательны! Данная школьная дорога также используется демонами и злыми духами!»

Бонус № 3: «Мой дом и виды из окна, норвежская деревня»

Бонус № 4: «Летом некоторые женщины в нашей деревне вяжут полотна крючком и делают навес над этим участком дороги»