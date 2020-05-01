17 доказательств того, что бывшие не сразу дают о себе забыть
Бывшие — это особая категория людей, которые любят появляться из ниоткуда и совершенно внезапно, поражая своим упорством и странными запросами. Но именно ситуации с ними всегда наполнены приятным послевкусием, когда понимаешь: что бы ни творилось, но с этим человеком отношения завершены. Тогда почему бы не посмотреть на все с юмором?
Мы в AdMe.ru гордимся героями этой статьи, которые смогли не только выстоять под напором своих бывших, но еще и найти поддержку в сети.
Есть бывшие, а есть вечные
И в конкурсе «Самый странный вопрос от бывшего» побеждает...
«Продуманная месть от моей бывшей: она ничего не сломала и не разрушила, она просто сделала так, что зайти в машину невозможно»
Они знают нас слишком хорошо
Лучшая месть — игнорирование
Самоубеждение — сильная штука
«Бывшая девушка забрала диван. Что ж, зато я купил себе такой, о котором всегда мечтал»
«Ловко» выкрутился
«Никто:
Мой бывший:»
Переписки с самыми искренними пожеланиями
Этот парень умеет быть незаметным
Да как она только посмела?
«Папа спросил, что я хочу сделать с портретом бывшего. И мы решили его сжечь»
Посредники в общении с бывшими играют важную роль
«Бывшая девушка попросила меня подредактировать ее фотографии с помолвки. Ей стоит быть поосторожней с такими просьбами»
Три личины бывшего в одном человеке
«Мой бывший прислал мне это со словами: „Блин, ты посмотри, как готовит моя жена. Скучаю“»
А как бывшие врывались в вашу жизнь?
Фото на превью pleased0nut / Twitter