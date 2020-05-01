17 доказательств того, что бывшие не сразу дают о себе забыть

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Бывшие — это особая категория людей, которые любят появляться из ниоткуда и совершенно внезапно, поражая своим упорством и странными запросами. Но именно ситуации с ними всегда наполнены приятным послевкусием, когда понимаешь: что бы ни творилось, но с этим человеком отношения завершены. Тогда почему бы не посмотреть на все с юмором?

Мы в AdMe.ru гордимся героями этой статьи, которые смогли не только выстоять под напором своих бывших, но еще и найти поддержку в сети.

Есть бывшие, а есть вечные

И в конкурсе «Самый странный вопрос от бывшего» побеждает...

«Продуманная месть от моей бывшей: она ничего не сломала и не разрушила, она просто сделала так, что зайти в машину невозможно»

Они знают нас слишком хорошо

Лучшая месть — игнорирование

Самоубеждение — сильная штука

«Бывшая девушка забрала диван. Что ж, зато я купил себе такой, о котором всегда мечтал»

«Ловко» выкрутился

«Никто: Мой бывший:»

Переписки с самыми искренними пожеланиями

Этот парень умеет быть незаметным

Да как она только посмела?

«Папа спросил, что я хочу сделать с портретом бывшего. И мы решили его сжечь»

Посредники в общении с бывшими играют важную роль

«Бывшая девушка попросила меня подредактировать ее фотографии с помолвки. Ей стоит быть поосторожней с такими просьбами»

Три личины бывшего в одном человеке

«Мой бывший прислал мне это со словами: „Блин, ты посмотри, как готовит моя жена. Скучаю“»

А как бывшие врывались в вашу жизнь?