17 доказательств того, что бабушки готовы весь мир отчихвостить, лишь бы внучатам было хорошо

В 1998 году я поступила в специализированный класс с весьма углубленным изучением IT. Случился обвал рубля. Все накопления стали пылью, а с идеей компьютера я попрощалась надолго. Бабушка вдруг хлопнула ладонью по столу и громогласно заявила, что нельзя лишать ребенка необходимого. Что у нее есть условные $ 1 000, отложенные на ее похороны. Но ее, бабушку, мы в любом случае похороним, а компьютер внучке нужен сейчас. Через несколько дней ночью, сидя в 5-метровой комнатушке за притащенным журнальным столиком, я ставила «винду» на свой первый компьютер. © KnopkaZu / Pikabu