17 доказательств того, что бабушки готовы весь мир отчихвостить, лишь бы внучатам было хорошо
О заботе бабушек о любимых внуках ходят легенды — все мы помним горы свежеиспеченных блинчиков и румяных пирожков, от которых начинают ломиться столы в доме, когда на пороге появляются внучата. Часто бабушки являются надежным тылом от родительской строгости и жизненных невзгод. Но что делает отношение бабушек к своим внукам таким особенным?
AdMe.ru решил обратиться к историям пользователей интернета про их бабушек — иногда смешным, иногда по-доброму грустным.
- Когда я был маленьким, моя мама резко пресекала попытки бабушек и дедушек незаметно сунуть мне деньги: «Нечего! Зубы себе испортит». Угадайте, кто был застукан за попыткой дать моей дочке косарь, а на возмущение ответил: «Да что в этом такого?» © Seledkapodvatoy / Pikabu
- Знакомый рассказал случай из детства. Они с сестрой были как-то в гостях у бабушки. Бабка жалуется на здоровье. Далее диалог (В. — внуки, Б. — бабка):
Б.: «Что-то со здоровьем у меня плоховато. Видать, помирать скоро».
В.: «Да ладно, бабуль, ты еще всех нас переживешь».
Б.: «Правда? Ну дай бог». © MelanieLim / Pikabu
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В 1998 году я поступила в специализированный класс с весьма углубленным изучением IT. Случился обвал рубля. Все накопления стали пылью, а с идеей компьютера я попрощалась надолго. Бабушка вдруг хлопнула ладонью по столу и громогласно заявила, что нельзя лишать ребенка необходимого. Что у нее есть условные $ 1 000, отложенные на ее похороны. Но ее, бабушку, мы в любом случае похороним, а компьютер внучке нужен сейчас. Через несколько дней ночью, сидя в 5-метровой комнатушке за притащенным журнальным столиком, я ставила «винду» на свой первый компьютер. © KnopkaZu / Pikabu
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Шли с бабушкой из магазина. Я впереди, бабушка чуть поодаль. Пикап-мастера решили меня соблазнить фразой «кыс-кыс-кыс». И тут бабушка мяукнула. Видели бы вы лица этих парней. © «Подслушано» / Ideer
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Я студентка, мне 19. Моей бабушке 69.
— Бабулечка, ты сошла с ума! Ты приехала ко мне за 500 км на 2 поездах с мешком картошки! Ты же надорвешься!
— Если бы я тебя не увидела, я бы надорвала сердце. А картошка — это так, на всякий случай. © Yanina13 / Pikabu
- Как-то раз смотрела «Гарри Поттера» вместе с бабушкой. Там был диалог между Дамблдором и Поттером. Дамблдор говорит: «Гарри, мальчик мой...» Тут вступилась моя бабушка: «Какой же он мальчик? Смотри, как разъелся!» © «Подслушано» / Ideer
- Cегодня проходила мимо сидящих на лавочке бабушки и, видимо, внучки, лет 7 ей на вид. И случайно услышала, как девочка напевала бабуле песню «Бабушка-трансформер». А бабушка ей ответила: «Я не трансформер, я — лучше». © «Подслушано» / Ideer
- Однажды бабушка привезла мне шоколад. Я его обожала, но мама запретила даже пробовать. И вот остались мы с бабушкой наедине, и она достала шоколадку. Ем. Открывается дверь, и входят родители. Я в слезы. Бабушка подходит ко мне и шепчет: «Они не могут отобрать у тебя то, что ты уже откусила». © lauramonster / Reddit
- Когда мне было около 7 лет, я лежала, шумно ворочаясь, на раскладушке в спальне моей бабушки. Внезапно бабуля сочувственно прошептала, что она тоже не может уснуть, и легла рядом со мной на пол, тихо сказав: «Давай устроим гонку, кто первым заснет». Я выиграла... © TheBlackWomb / Reddit
- Бабушка своей дочке (моей маме):
— Сидеть на кровати нельзя. Кровать для того, чтобы на ней спать, а сидят на стуле.
Бабушка мне (своей внучке, получается):
— Сидеть на кровати можно, но прыгать нельзя, это не батут.
Бабушка моим детям (своим правнукам):
— Прыгайте, внучки, прыгайте на здоровье. Весело вам же! © annka.nuha / Pikabu
- Помню, мама настаивала, чтобы я училась готовить, а бабушка говорила, что в этом нет нужды. Когда я спросила ее почему, она ответила, что однажды дедушка пришел домой с работы и сказал, что его повысили, бабушка накрыла на стол, и они отметили. Но на следующий день она поняла, что его жизнь изменилась: у него появились новые задачи, новая ответственность, а ее осталась прежней. Поэтому бабушка считала, что выйти замуж и научиться готовить я всегда успею, а вот учиться гораздо сложнее. © Laavi T / Quora
- Порой я задумываюсь о том, как моя бабушка может намазать на хлеб твердое, будто камень, масло, превращая его в мягкое, словно облако, при этом не оставив ни единой вмятины. И тогда я понимаю, почему она так разочарована в молодежи. © eithneshortall / Twitter
- Сказал бабушке, что куплю ей картофель фри с рыбой, и забыл. Моя бабушка не может вспомнить, кто я такой, в большинстве случаев, поэтому она вряд ли напомнит о моем провале. Звоню, а она говорит, что все еще ждет эту дурацкую картошку. Заставляет задуматься. © JoeMcdo05986552 / Twitter
- С 18 лет слышала от бабули, что пора заводить детишек, часики тикают. И вот мне 26, своих детей нет, но есть куча племянниц. С парочкой из них бабушке приходится возиться. На днях сидим с бабулей, смотрим, как резвятся дети, и тут и она выдает: «Не заводи пока детей, потому что тяжело это, муторно. Успеешь. Погуляй еще, ты столько интересного можешь сделать!» © nikto.drugoy / Pikabu
А какие истории вы помните о своей бабушке?