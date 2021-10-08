17 интерьеров, которые создавались лишь для того, чтобы усложнить жизнь окружающим
Дизайнеры интерьера трудятся над тем, чтобы каждому в помещении было удобно и комфортно. Но иногда они забываются, теряют контроль над своими фантазиями и создают нечто такое, что рационально объяснить невозможно.
Мы в AdMe.ru нашли настоящие «шедевры» дизайнерского искусства. Кажется, они создавались для того, чтобы свести остальных с ума.
Эта дверь никогда не откроется
«Я останавливался в отеле, в котором стену построили прямо перед окном»
Нерабочий эскалатор, который ведет в черную пустоту
- Выглядит пугающе. © brewerjy / Reddit
«Работаю горничной в отеле. Эти кондиционеры находятся всего в 15 сантиметрах от кровати. Попробуйте заправить постель»
Столб поставили прямо перед ступеньками
«Я понятия не имею, как они это выключают»
«Туалет в моей школе спроектирован так, что во время процесса тебя видно с улицы (со мной это однажды случилось)»
И так сойдет
Извините, мы неправильно измерили вашу лестницу, но у нас есть решение для вас!
Чтобы пройти от унитаза к раковине, нужно перешагнуть через ванну
- Я, конечно, не мужчина, но даже я понимаю, что сходить в туалет стоя не получится. © Mander2019 / Reddit
Странная дверь на лестнице странного отеля
Кажется, с установкой щеколды здесь немного ошиблись
«Эта терраса в моем отеле недоступна»
А еще ближе можно было поставить?
Благоустройство дворов
«Кнопка сигнализации блокируется, когда окно открыто»
Дозатор мыла находится прямо над краном
А вам приходилось встречать подобные дизайнерские провалы?
Фото на превью jfe235 / Reddit
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