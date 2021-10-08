17 интерьеров, которые создавались лишь для того, чтобы усложнить жизнь окружающим

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Дизайнеры интерьера трудятся над тем, чтобы каждому в помещении было удобно и комфортно. Но иногда они забываются, теряют контроль над своими фантазиями и создают нечто такое, что рационально объяснить невозможно.

Мы в AdMe.ru нашли настоящие «шедевры» дизайнерского искусства. Кажется, они создавались для того, чтобы свести остальных с ума.

Эта дверь никогда не откроется

«Я останавливался в отеле, в котором стену построили прямо перед окном»

Нерабочий эскалатор, который ведет в черную пустоту

«Работаю горничной в отеле. Эти кондиционеры находятся всего в 15 сантиметрах от кровати. Попробуйте заправить постель»

Столб поставили прямо перед ступеньками

«Я понятия не имею, как они это выключают»



«Туалет в моей школе спроектирован так, что во время процесса тебя видно с улицы (со мной это однажды случилось)»

И так сойдет

Извините, мы неправильно измерили вашу лестницу, но у нас есть решение для вас!

Чтобы пройти от унитаза к раковине, нужно перешагнуть через ванну



Я, конечно, не мужчина, но даже я понимаю, что сходить в туалет стоя не получится. © Mander2019 / Reddit

Странная дверь на лестнице странного отеля

Кажется, с установкой щеколды здесь немного ошиблись

«Эта терраса в моем отеле недоступна»

А еще ближе можно было поставить?



Благоустройство дворов

«Кнопка сигнализации блокируется, когда окно открыто»

Дозатор мыла находится прямо над краном