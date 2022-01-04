17 упорных девушек, каждая из которых нашла свой способ вернуть себе ухоженные волосы

Пожалуй, у большинства были ситуации, когда смотришь в зеркало и думаешь: «Эта мочалка — мои волосы?» Помыл голову неподходящим шампунем, повредил горячими укладками или окрашиванием, и на тебе — волосы уже далеко не такие гладкие и шелковистые, как хотелось бы. Но восстановить шевелюру и придать ей ухоженный вид можно, что и доказали пользователи сети.

AdMe.ru полюбовался изменениями обычных девушек, которые смогли вернуть волосам красоту или сделать локоны еще шикарнее. Кстати, методы для этого были у всех совершенно разные.

«Мой 2-летний путь: отрезала все поврежденные волосы, отказалась от горячих укладок»

«Моя новая стрижка, к сожалению, вышла не совсем такой, как я просила, но я решила вернуться к своему естественному цвету волос»

«Волосы отчаянно нуждались в стрижке. Стало намного лучше»

«Наконец вытащила себя из упаднического состояния и распутала свои бедные запущенные волосы»

«Начала использовать средства для ухода за волосами. Я довольна результатом, еще надо подстричь концы»

«Шампунь для вьющихся волос. Затем маска и кондиционер. Потом высушила холодным воздухом с помощью диффузора. Проснулась с такой укладкой»

«3 года прогресса, наконец-то почти до талии. Раньше — потом — сейчас»

«Вывела в свой натуральный цвет, использовала качественные средства для волос и масла. Довольна результатом»

«От осветленных и тусклых волос до натуральных и здоровых. Почти такой же длины, как и раньше, но я наконец-то вижу естественные волны на волосах»

«Волосы стали намного здоровее. Стригла их каждые 3–4 месяца, а не 1 раз в год. Делала маски, реже мыла голову. И еще один безумно важный пункт — массаж кожи головы. Кровоток — залог хороших волос»

«В детстве у меня были вьющиеся волосы, но годы обесцвечивания и выпрямления повредили их. Я 1,5 года усилено ухаживала за волосами, и вот результат»

«До: сожженные волосы после 15 лет укладок и 2 лет постоянного осветления. После: редко выпрямляю, не осветляю, постоянно забочусь»

«Слева — до того, как я отрезала концы, и до использования средств для волос. Справа — на второй день после того, как подстриглась и сделала уход»

«Мой прогресс за 1,5 года работы. Самое большое улучшение — это то, насколько мои волосы здоровы, кудри — это просто дополнительный бонус»

«В салоне мастер использовала разглаживающий шампунь и какое-то средство для кудрей. Вау! Безумная разница. Определенно меняю свои средства для укладки»

«Удивительно, какие изменения могут произойти с волосами за 2 дня. Я всего лишь поменяла средства для ежедневного ухода»

«Беспорядок, из-за которого я отрезала волосы. После многих лет ненависти к своим волосам я наконец-то добилась того, что искала»