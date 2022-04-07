17 девушек с роскошными волосами, глядя на которых хочешь поскорее отрастить косу до пят

Длинные блестящие волосы считались настоящим сокровищем во многих культурах. Кому-то, чтобы добиться пышной шевелюры, требовалось прилагать немало усилий, за кого-то все делала генетика. В наши дни длина волос не является показателем статуса или красоты. Но незачем ее таить — от такой роскоши дух захватывает.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии обладательниц волос такой красоты, что, глядя на них, сразу хочешь скупить все виды шампуней и масок. И верить, что они подействуют.

1. «Ухаживаю за волосами уже более 10 лет»

«Мой уход за волосами — для ленивых. Обычно делаю кератиновое лечение раз в год и никогда не использую резинки для волос. Наношу несмываемый лосьон, масло и крем для волос — именно в этой последовательности. Текущие фавориты — кунжутное и конопляное масло, а также большое количество протеина шелка».

2. «Не крашу волосы и не нагреваю их»

«Я отращивала волосы в течение 14 лет, раньше они доходили только до подбородка. А самая большая длина, которую я достигла, — до бедер».

3. «Впервые в жизни я купила фен, но еще не пробовала»

«Мое правило — хорошенько очистить кожу головы. Я всегда массирую голову кончиками пальцев в течение нескольких минут, иногда даже использую скребки. Я делаю это в первый раз, когда добавляю кондиционер, и повторно, после того как подержу его немного. Также я стараюсь разнообразить свои прически. Ведь можно повредить волосы механически, если постоянно укладывать их одинаково».

4. «Я предпочитаю стальные заколки для волос, роговые гребни и деревянные щетки»

«Я отращивала волосы в течение 6 лет. Мою с кондиционером 1 раз в неделю, вытираю полотенцем и сушу естественным способом. Периодически смазываю кончики маслом из арганы или жожоба. Никакой горячей укладки, ношу защитные пучки и косы 80 % времени и всегда сплю с ними».

5. «Кому-то мои волосы покажутся слишком длинными, но мне этого недостаточно!»

«Я использую кокосовое масло для защиты кончиков, розмариновый отвар для ухода за кожей головы. Иногда применяю луковый сок, так как доказано, что он способствует росту волос. Я мою голову и делаю маски для волос раз в неделю. У меня сухая и чувствительная кожа, поэтому это идеально для меня».

6. «Использую несмываемый кондиционер и аргановое или миндальное масло»

«Мою голову натуральным шампунем 2 раза в неделю, затем использую много кондиционера. Всегда заворачиваю влажные волосы в футболку из хлопка. А сплю я на шелковых наволочках и в шелковой шапочке. Советую максимально ограничивать термическое воздействие на волосы».

7. «Всегда очень хорошо расчесываю волосы перед душем — это самое важное»

«Использую шампунь и кондиционер 2–3 раза в неделю. Никогда не нагреваю волосы. Наношу ежемесячно аргановое или кератиновое масло. Желательно использовать кондиционер глубокого действия хотя бы раз в 2 недели, но обычно забываю об этом».

8. «У меня всегда были очень густые волосы, и они не стали хуже из-за беременности»

9. «Я почти ничего не делаю с волосами — в этом вся хитрость»

«Мою голову раз в неделю любым шампунем и бальзамом. Можно без сульфатов и силикона, но для меня это не имеет значения. Наношу немного арганового масла на влажные волосы и вообще каждый день. Спать можно с откинутыми назад волосами, если они достаточно длинные, или с косой (я предпочитаю первое). В основном хожу с распущенными волосами, или с высоким конским хвостом, или даже с пучком».

10. «Я скручиваю себе косички уже почти 2 года»

«Мои волосы сейчас примерно до бедра. Для окрашивания я использую чистую хну. Мои косички сейчас такие длинные, что я не могу носить их весь день — они сильно спутываются. Надеюсь, когда я их немного подстригу, будет проще».

11. «Только что обрезала 4 см»

«Я мою голову только раз в неделю и сушу на воздухе. Большую часть времени я держу волосы в пучке, который закрепляю зажимами, а не заколками, или оставляю распущенными. Честно говоря, мой уход очень прост, ничего особенного».

12. «С такими волосами я чувствую себя павлином»

13. «Это мои волосы до того, как парикмахер отрезал 13 см — в 2 раза больше, чем я просила»

«Через несколько месяцев мне исполнится 47, и мой дерматолог „настоятельно рекомендовал“ мне это сделать. Видимо, я слишком экспрессивная».

14. «Заплетаю волосы перед сном»

15. «Вчера я обрезала 20 см, осталось 66 см — отращиваю снова»

16. «Мою 2–3 раза в неделю, не пользуюсь кондиционером и заплетаю, если не выхожу на улицу»

17. «На эту прическу меня вдохновила картина»