17 девушек, которые одним только взглядом могут разбить пару-тройку сердец

Какими только эпитетами ни наделяют писатели женские глаза. Они могут быть ледяными, сверкающими, бархатно-карими, магнетическими. В помощь начинающим авторам специальные ресурсы предлагают более 300 ярких слов, которые можно использовать для описания женского взгляда.

Мы в AdMe.ru просмотрели добрую сотню фотографий и остановились на изображениях девушек, чьи глаза по праву заслуживают быть увековеченными в стихах или прозе.

«Как же я люблю сочетание веснушек с такими глазами»

«В жизни я выгляжу более дружелюбной, честно»

«Вау! Как будто я смотрю на галактику»

«У вас глаза-сирены, которые поют для моей души»

«Ты похожа на диснеевскую принцессу»

«Мой миндально-ореховый взгляд»

«Зелено-голубые глаза — глубокие, как море»

Как жаль, что я не умею плавать: рискую утонуть в этих глазах. © FlashtheKnight / Reddit

«Обычно мне не нравятся зеленые глаза, но твои просто великолепны»

«Эй, мой кофе готов?»

Не знаю, я был в трансе, глядя на твои прекрасные глаза. © Hot-Dig-2413 / Reddit

«Твои глаза ярче любой звезды на ночном небе»

«Вы похожи на красотку середины прошлого века»

«Я мог бы смотреть на тебя весь день»

«На днях мама похвалила мои глаза. Обычно она никому не делает комплиментов»

«Продолжу смотреть на изумруды твоих глаз до тех пор, пока не загляну в твою душу»

«У тебя хрустальные глаза и красивая улыбка»

«Сегодня я накрасилась. Вам нравится?»

«Красивым женщинам макияж не нужен — вы и так выглядите потрясающе!»