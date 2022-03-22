17 девушек, которым совет из интернета помог стать еще краше, хотя казалось — куда уж

Иногда по-настоящему стоящий совет — тот, который дал незнакомец, хотя довериться мнению чужака не всегда просто. Но именно такие рекомендации могут быть максимально искренними и честными. В соцсетях даже есть сообщества, где люди дают друг другу рекомендации, как выглядеть лучше благодаря новой стрижке или другому макияжу. Результат таких изменений нередко превосходит ожидания.

AdMe.ru изучил фотографии людей, которые пошли на рискованный шаг, доверились совету чужаков и что-то поменяли в своей внешности.

«Я воспользовалась некоторыми советами, которые вы мне дали, и вот результат. Так лучше?»

«Я так долго думала о том, чтобы сделать стрижку боб, и вот наконец-то решилась»

«Как-то спрашивала вас, отрезать ли мне волосы. Сегодня сделала это и очень довольна результатом»

«Я воспользовалась советами, которые получила некоторое время назад, и теперь я просто одержима этим образом»

«Вчера я прислушалась к вашим советам и немного улучшила свой макияж! Меньше клея для ресниц, более смелая губная помада, а румяна нанесла повыше»

«Спасибо за предложение! Я коротко подстриглась и влюбилась в эту стрижку! Теперь я как Мег Райан в 90-х»

«Спасибо за советы, которые вы все мне дали! Короткая стрижка спасет волосы от ребенка, который вот-вот появится на свет»

«Несколько месяцев назад я спросила, в какой цвет мне покрасить волосы, и реакция на рыжий была ошеломляющей. Сегодня наконец-то это сделала!»

«Я последовала совету и использовала немного бронзатора и больше румян»

«Теперь у меня новая стрижка — пикси. Хочу отрастить волосы и отстричь блонд, чтобы вернуться к естественному цвету волос. Спасибо за вашу помощь!»

«Спасибо за совет!»

«Я воспользовалась некоторыми советами и добавила розовые яркие губы, а тени сделала менее темными и больше растушевала»

«До и после того, как получила здесь совет от вас»

«Я отрезала 36 см волос и чувствую себя теперь на 5 кг легче!»

«Я воспользовалась вашими советами. Обожаю теперь эту блондинку»

«О боже, спасибо за советы, что сделать с моими поврежденными волосами. Мне порекомендовали срезать концы и купить тоник для рыжеволосых»

«В том году я состригла 18 см. В прошлые выходные я решила на этом не останавливаться и укоротила еще. А также подстригла несколько прядей, как вы предложили»