17 красавиц, которые нашли подход к своим неугомонным кудряшкам, и теперь прохожие оборачиваются им вслед

Справиться с кудрявыми волосами порой бывает непросто. Им требуется особый уход, специальные шампуни и бальзамы, но и их использование не гарантирует того, что волосы не превратятся в пушистое гнездо. Но самых упорных и ответственных ждет награда: игривые и здоровые локоны.

Мы всей редакцией AdMe.ru разглядывали снимки девушек с прекрасными и здоровыми кудрями.

«После 15 лет выпрямления волос я позволила им быть естественными и прекрасными»

«За 5 лет очень многое изменилось, и только челка до сих пор со мной»

«До 24 лет я не подозревала, что у меня кудрявые волосы»

«Мои „до“ и „после“. А все благодаря советам пользователей сети по уходу за кудряшками. Разница между фото составляет 4 года»

«Это моя первая стрижка кудрявым методом, и я в полном восторге»

Кудрявый метод — это принципы ухода за кудрявыми от природы волосами. Они помогают подчеркнуть каждый завиток и поддерживать волосы в идеальном состоянии.

«Советы по уходу за волосами заставили меня взглянуть на себя по-новому. Не отказывайтесь от любви к себе»

«В старшей школе я не выходила из дома, не выпрямив волосы. Но в 2015 году я перестала это делать»

«Почти всю жизнь я выпрямляла волосы. Но потом начала ухаживать за ними правильно. Вот я в начале пути, 2 года назад, и сейчас»

«Слева — я до того, как стала ухаживать за волосами правильно. Справа — полноценный специальный уход за кудряшками»

«С чего все начиналось и как я выгляжу сейчас»

«Всегда думала, что у меня просто непослушные и сухие волосы. Но когда я попробовала ухаживать за ними правильно, поняла, что я просто кудрявая»

«Несколько месяцев пыталась найти подход к своим волосам. И вот наконец я совершенно довольна»

«Уже 8 месяцев не выпрямляю волосы»

«2 года без выпрямления волос, и вот результат»

«Я целый месяц пыталась подобрать уход для моих волос. И вот наконец удачный день!»

«До и после того, как я начала правильно заботиться о своих волосах»

«Когда я была маленькой, надо мной издевались из-за кудрявых волос. Теперь я учусь любить себя. Путь непростой, но оно того стоит»