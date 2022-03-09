17 красавиц, которые нашли подход к своим неугомонным кудряшкам, и теперь прохожие оборачиваются им вслед
Справиться с кудрявыми волосами порой бывает непросто. Им требуется особый уход, специальные шампуни и бальзамы, но и их использование не гарантирует того, что волосы не превратятся в пушистое гнездо. Но самых упорных и ответственных ждет награда: игривые и здоровые локоны.
Мы всей редакцией AdMe.ru разглядывали снимки девушек с прекрасными и здоровыми кудрями.
«После 15 лет выпрямления волос я позволила им быть естественными и прекрасными»
«За 5 лет очень многое изменилось, и только челка до сих пор со мной»
- Ты просто королева кудряшек! © cat****3000 / Reddit
«До 24 лет я не подозревала, что у меня кудрявые волосы»
«Мои „до“ и „после“. А все благодаря советам пользователей сети по уходу за кудряшками. Разница между фото составляет 4 года»
«Это моя первая стрижка кудрявым методом, и я в полном восторге»
Кудрявый метод — это принципы ухода за кудрявыми от природы волосами. Они помогают подчеркнуть каждый завиток и поддерживать волосы в идеальном состоянии.
«Советы по уходу за волосами заставили меня взглянуть на себя по-новому. Не отказывайтесь от любви к себе»
«В старшей школе я не выходила из дома, не выпрямив волосы. Но в 2015 году я перестала это делать»
«Почти всю жизнь я выпрямляла волосы. Но потом начала ухаживать за ними правильно. Вот я в начале пути, 2 года назад, и сейчас»
«Слева — я до того, как стала ухаживать за волосами правильно. Справа — полноценный специальный уход за кудряшками»
«С чего все начиналось и как я выгляжу сейчас»
«Всегда думала, что у меня просто непослушные и сухие волосы. Но когда я попробовала ухаживать за ними правильно, поняла, что я просто кудрявая»
«Несколько месяцев пыталась найти подход к своим волосам. И вот наконец я совершенно довольна»
«Уже 8 месяцев не выпрямляю волосы»
«2 года без выпрямления волос, и вот результат»
«Я целый месяц пыталась подобрать уход для моих волос. И вот наконец удачный день!»
«До и после того, как я начала правильно заботиться о своих волосах»
«Когда я была маленькой, надо мной издевались из-за кудрявых волос. Теперь я учусь любить себя. Путь непростой, но оно того стоит»
Кудрявые или прямые волосы — какие больше нравятся вам? Как бы вы хотели изменить свою прическу?
Фото на превью fixinfinity / Reddit
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