17 девушек, которые отказались от длинных волос и пожалели, что раньше до этого не додумались

Новая стрижка зачастую может поменять не только внешний вид, но и настроение. Особенно волнующим становится поход к стилисту, если вы решили отстричь длинные волосы. Красавицам, которые растили шевелюру годами, а потом в один момент задумали сделать себе короткую стрижку боб или пикси, это чувство еще как знакомо.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за людьми, которые стали чуточку счастливее, например, как девушки из этой подборки. Ведь они решились коротко подстричься, а после — озарили мир своей улыбкой.

«Мне всегда советовали попробовать боб с челкой, и вот я решила подстричься на свой день рождения»

«Недавно я решилась на стрижку»

«Мне тяжело ухаживать за длинными волосами, поэтому я решила их укоротить»

«В конце концов я сдалась и подстригла волосы»

«Это самая короткая стрижка в моей жизни!»

«Захотелось перемен»

«Мой косой боб готов к лету!»

«Я ненавидела свои длинные волосы и думала, что они выглядят плоскими, безжизненными и такими скучными»

«Минус 30 сантиметров волос, и мои веснушки засияли!»

«Только что обрезала свои волосы. Я никогда не была счастливее»

Девушка прислушалась к советам в сети и теперь получает комплименты

«Прощайте, волосы, которые я растила 7 лет»

«Сегодня я освободилась — отстригла волосы»

«У меня всю жизнь были длинные волосы. Они у меня вместо защитного одеяла. Но я решила начать любить себя и перестать прятаться, поэтому я постриглась, чтобы выйти из своей зоны комфорта»

«Послушалась советов и постригла волосы. На фото я не улыбаюсь, но я в восторге!»

Вы выглядите моложе лет на 10. © AmiCutie / Reddit

«Решила пожертвовать волосы на благотворительность, тем более что они еще отрастут»

«Люблю свою стрижку!»

До этого вы были просто горячей девушкой, а теперь стали дважды, трижды и четырежды сногсшибательной. © brainpewp / Reddit