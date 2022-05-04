17 девушек, которые отказались от длинных волос и пожалели, что раньше до этого не додумались
Новая стрижка зачастую может поменять не только внешний вид, но и настроение. Особенно волнующим становится поход к стилисту, если вы решили отстричь длинные волосы. Красавицам, которые растили шевелюру годами, а потом в один момент задумали сделать себе короткую стрижку боб или пикси, это чувство еще как знакомо.
Мы в AdMe.ru любим наблюдать за людьми, которые стали чуточку счастливее, например, как девушки из этой подборки. Ведь они решились коротко подстричься, а после — озарили мир своей улыбкой.
«Мне всегда советовали попробовать боб с челкой, и вот я решила подстричься на свой день рождения»
«Недавно я решилась на стрижку»
«Мне тяжело ухаживать за длинными волосами, поэтому я решила их укоротить»
«В конце концов я сдалась и подстригла волосы»
«Это самая короткая стрижка в моей жизни!»
«Захотелось перемен»
«Мой косой боб готов к лету!»
«Я ненавидела свои длинные волосы и думала, что они выглядят плоскими, безжизненными и такими скучными»
«Минус 30 сантиметров волос, и мои веснушки засияли!»
«Только что обрезала свои волосы. Я никогда не была счастливее»
Девушка прислушалась к советам в сети и теперь получает комплименты
«Прощайте, волосы, которые я растила 7 лет»
«Сегодня я освободилась — отстригла волосы»
«У меня всю жизнь были длинные волосы. Они у меня вместо защитного одеяла. Но я решила начать любить себя и перестать прятаться, поэтому я постриглась, чтобы выйти из своей зоны комфорта»
«Послушалась советов и постригла волосы. На фото я не улыбаюсь, но я в восторге!»
- Вы выглядите моложе лет на 10. © AmiCutie / Reddit
«Решила пожертвовать волосы на благотворительность, тем более что они еще отрастут»
«Люблю свою стрижку!»
- До этого вы были просто горячей девушкой, а теперь стали дважды, трижды и четырежды сногсшибательной. © brainpewp / Reddit
А как вы относитесь к таким «коротким» преображениям?
Фото на превью ig_gnome_inious / Reddit, ig_gnome_inious / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 девушек, которые отказались от длинных волос и пожалели, что раньше до этого не додумались
Поделиться этой статьёй