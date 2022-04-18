17 девушек, которые одним своим взглядом цепляют на крючок
В мире больше нет ни одного человека с точно таким же цветом глаз, как у вас. Потому что у всех людей цвет абсолютно разный. Гены родителей, бабушек и дедушек и других родственников определяют, какого цвета будут радужки. Без сомнения, иногда гены создают настоящие произведения искусства.
AdMe.ru очаровался девушками, глаза которых приковывают внимание.
«Я прокручивал ленту и почувствовал, что должен остановиться. На меня смотрели эти прекрасные голубые глаза»
«Какие красивые глаза»
«Глаза похожи на серебряные пруды, в которых отражается луна»
«Это любимая фотография моих глаз»
«Одна из лучших фотографий моих глаз»
«Меня постоянно спрашивают, а вообще настоящая ли я»
«Твои глаза вообще прекрасны! Мне нравится темное кольцо вокруг радужной оболочки»
«Мои снежные глаза»
«Я бы оцепенел, если бы мы случайно встретились взглядом»
«Прекрасные глаза. Спасибо за ваш тяжелый труд»
«Пожарный».
«Я должен сказать, что глаза потрясающие»
«Черт, они вообще настоящие? Глаза — твоя суперсила»
«Почему они такого цвета? Серьезно, очень круто»
«Что за прекрасная дьявольская магия в этих глазах?»
«Сколько пациентов просто растаяли от этого взгляда»
«Эти глаза. Просто великолепно»
«Глаза словно драгоценные камни»
- Чертовски завораживающие глаза. © twentyeighty35 / Reddit
Какой цвет глаз у вас и какой цвет вы считаете самым красивым?
Фото на превью _jamocha_shake_ / Reddit, Leac- / Reddit
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