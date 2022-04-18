17 девушек, которые одним своим взглядом цепляют на крючок

В мире больше нет ни одного человека с точно таким же цветом глаз, как у вас. Потому что у всех людей цвет абсолютно разный. Гены родителей, бабушек и дедушек и других родственников определяют, какого цвета будут радужки. Без сомнения, иногда гены создают настоящие произведения искусства.