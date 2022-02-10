17 девушек, которые мастера маникюра теперь будут бояться даже больше, чем злого стоматолога

Поход на маникюр — та еще лотерея, особенно если мастер оказывается новеньким или незнакомым. Тут никогда не угадаешь, со слезами придется покидать салон или с улыбкой от уха до уха. Но одно понятно точно: выложить в интернет неудачный итог такого похода решится только та, у кого в достатке смелости и умения посмотреть на ситуацию со стороны.

Так поступили и героини нашей сегодняшней подборки. А мы в AdMe.ru надеемся, что с вами подобных инцидентов не происходило и никогда не произойдет.

«Маникюрша просто пилила мою кожу вместо ногтей, а я сидела и не могла вымолвить ни слова»

«Я всегда была за натуральные, естественно выглядящие ногти. Но мастер вдруг решила нарастить их, чтобы „выровнять“»

«Сделала гелевое наращивание в салоне, а через 5 дней ногти уже начали отваливаться»

«Вот так выглядят мои акриловые ногти с тыльной стороны. Это нормально?»

Абсолютно точно нет. Просите деньги назад. © Grouchy-Tension-4560 / Reddit

«Вот это мне сделали в салоне. Хотела бы я все исправить, но, кажется, уже поздно»

«Устала каждый раз платить по $ 60 за ногти, которые мне приходится переделывать самой, вернувшись домой»

«Мне только что доделали ногти. Что-то они широковаты, по-моему»

«Кошмарные акриловые ногти, которые мне сделали перед поступлением в колледж»

«За это я заплатила $ 55 + чаевые»

«До боли разочарована этим маникюром»

«Кажется, это худшие ногти, которые мне только делали „профессионалы“»

Поверить не могу, что мастер вообще позволил выйти из салона вот с этим на пальцах. © Angluvspups / Reddit

«Это вообще нормально, что ногти ломаются в первые же сутки после маникюра?»

«Сделала маникюр в незнакомом месте, потому что мой привычный салон был еще закрыт. И вот итог»

«Мои ногти изогнули под странным углом. Почему они так выглядят?»

«Просила сделать розовое омбре... Разочарована»

«Впервые сделала гелевые ногти. Полный провал»

«От волнения я даже не смогла сказать маникюрше, что она испортила мои ногти»