17 девушек, которые красят волосы так круто, что так и тянет тоже записаться в парикмахерскую

У многих из нас есть любимая прическа, которую мы раз за разом повторяем, приходя к парикмахеру. Да и если найден тот самый подходящий цвет волос, изменять ему тоже не хочется. Но некоторые смелые девушки обожают перемены и без долгих раздумий красятся так ярко и так часто, что вдруг понимаешь: «Я хочу так же».

Мы в AdMe.ru загляделись на снимки решительных красавиц, которые теперь и сами от себя в восторге.

Каким-то образом розовый цвет выглядит удивительно естественно

«Я тут сама себе сделала просто бомбезное сочетание цветов»

Вообще не понимаю, как такое можно сотворить самостоятельно. Что-то невообразимое. © avanssss / Reddit

«„До“ у меня было ну очень сомнительным»

«Вообще этот розовый планировался как промежуточный этап, но он мне так понравился, что я решила его оставить». Работаю парикмахером 13 лет и вот что скажу: это просто отличная работа. © extremelyhotpink / Reddit

«Сегодня я прямо кайфую от того, как волосы сочетаются с курткой»

Совершенно не могу понять, где куртка и где волосы. И мне это нравится! © AmethystFae_ / Reddit

«Просто дала парикмахеру 100 % творческой свободы»

Да, твой мастер однозначно никогда не был счастливее. © lamemayhem / Reddit

«Собиралась побыть в фиолетовом цвете, но остановилась на этом и просто в восторге»

«По-моему, вполне неплохо для домашнего окрашивания»

А здесь девушка решилась на сложный фиолетовый цвет

Эх, хотела бы я быть помоложе, чтобы краситься в такие нереальные цвета и не выглядеть странно. © Sweethomegirl / Reddit

Мне вообще-то 24, и я медсестра! Так что, если хочешь, просто сделай! © sydneyymariee / Reddit

«Я тут обнаружила, что мои волосы светятся в ультрафиолете»

Да ты ведьма! Хочу быть такой же, однозначно. © ******xdamsel / Reddit

«Мой парикмахер сделал мне просто идеальный цвет. Да еще и с изюминкой»

«А я все пытаюсь определиться с выбором»

Как-то очень сложно, ты почему-то шикарна просто в каждом цвете. © paranoidpolski / Reddit

«Всегда хотела быть сразу и блондинкой, и брюнеткой. И вот результат нескольких лет поисков того самого сочетания»

Это точно станет каким-то новым трендом. Нереально круто. © evacadoo / Reddit

«Перекрасилась и теперь постоянно слышу от мамы, как же это плохо и вообще мне не идет. Ничего не знаю, мне нравится»

Да ты идеальна. Эдакая роковая красотка из 1920-х. © ExpensiveSyrup / Reddit

«Кучу раз обесцвечивала волосы, все испортила и наконец-то решила довериться профессионалам»

Как же этот цвет глаза подчеркивает, а. © HollyRavenclawGibney / Reddit

«Только что вот прическу сделала»

Просто один из самых красивых цветов, что я когда-либо видела. © Lunar_Bright / Reddit

«Решила стать зеленой — под стать своим растениям»

«Потеряла кучу волос из-за болезни и решилась на новую стрижку с окрашиванием. Чувствую себя восхитительно!»

Да ты просто вдохновение. © LadyChatterteeth / Reddit