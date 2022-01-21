17 девушек, которые красят волосы так круто, что так и тянет тоже записаться в парикмахерскую
У многих из нас есть любимая прическа, которую мы раз за разом повторяем, приходя к парикмахеру. Да и если найден тот самый подходящий цвет волос, изменять ему тоже не хочется. Но некоторые смелые девушки обожают перемены и без долгих раздумий красятся так ярко и так часто, что вдруг понимаешь: «Я хочу так же».
Мы в AdMe.ru загляделись на снимки решительных красавиц, которые теперь и сами от себя в восторге.
Каким-то образом розовый цвет выглядит удивительно естественно
- Как же тебе идет! © Medical-Market-6097 / Reddit
«Я тут сама себе сделала просто бомбезное сочетание цветов»
- Вообще не понимаю, как такое можно сотворить самостоятельно. Что-то невообразимое. © avanssss / Reddit
«„До“ у меня было ну очень сомнительным»
«Вообще этот розовый планировался как промежуточный этап, но он мне так понравился, что я решила его оставить».
- Работаю парикмахером 13 лет и вот что скажу: это просто отличная работа. © extremelyhotpink / Reddit
«Сегодня я прямо кайфую от того, как волосы сочетаются с курткой»
- Совершенно не могу понять, где куртка и где волосы. И мне это нравится! © AmethystFae_ / Reddit
«Просто дала парикмахеру 100 % творческой свободы»
- Да, твой мастер однозначно никогда не был счастливее. © lamemayhem / Reddit
«Собиралась побыть в фиолетовом цвете, но остановилась на этом и просто в восторге»
- Выглядишь как-то очень по-голливудски. © Mercent_Perrault / Reddit
«По-моему, вполне неплохо для домашнего окрашивания»
- Просто идеально. © LizaSchrader / Reddit
А здесь девушка решилась на сложный фиолетовый цвет
- Эх, хотела бы я быть помоложе, чтобы краситься в такие нереальные цвета и не выглядеть странно. © Sweethomegirl / Reddit
- Мне вообще-то 24, и я медсестра! Так что, если хочешь, просто сделай! © sydneyymariee / Reddit
«Я тут обнаружила, что мои волосы светятся в ультрафиолете»
- Да ты ведьма! Хочу быть такой же, однозначно. © ******xdamsel / Reddit
«Мой парикмахер сделал мне просто идеальный цвет. Да еще и с изюминкой»
- Так, ладно: я просто влюбился. © unknown author / Reddit
«А я все пытаюсь определиться с выбором»
- Как-то очень сложно, ты почему-то шикарна просто в каждом цвете. © paranoidpolski / Reddit
«Всегда хотела быть сразу и блондинкой, и брюнеткой. И вот результат нескольких лет поисков того самого сочетания»
- Это точно станет каким-то новым трендом. Нереально круто. © evacadoo / Reddit
«Перекрасилась и теперь постоянно слышу от мамы, как же это плохо и вообще мне не идет. Ничего не знаю, мне нравится»
- Да ты идеальна. Эдакая роковая красотка из 1920-х. © ExpensiveSyrup / Reddit
«Кучу раз обесцвечивала волосы, все испортила и наконец-то решила довериться профессионалам»
- Как же этот цвет глаза подчеркивает, а. © HollyRavenclawGibney / Reddit
«Только что вот прическу сделала»
- Просто один из самых красивых цветов, что я когда-либо видела. © Lunar_Bright / Reddit
«Решила стать зеленой — под стать своим растениям»
- Мне кажется, или она похожа на Галь Гадот? © vddawn / Reddit
- О, однозначно. © DallaFenix / Reddit
«Потеряла кучу волос из-за болезни и решилась на новую стрижку с окрашиванием. Чувствую себя восхитительно!»
- Да ты просто вдохновение. © LadyChatterteeth / Reddit
А какие эксперименты вы хотели бы провести со своими волосами?
Фото на превью *****kath_ / Reddit
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