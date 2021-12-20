17 девушек, которые доказали, что настоящие шедевры маникюра создаются не в салонах

В последние годы все поняли, что маникюр — сфера неограниченных творческих возможностей. И профессиональные мастера в этом более чем преуспели. Но герои нашей статьи решили взять все в свои руки. И это очень ухоженные руки, достойные звания небольшого художественного шедевра.

Мы в AdMe.ru записали для себя несколько занимательных идей и считаем, что они достойны того, чтобы попробовать их повторить.

«Сделала маникюр своей мамуле»

Кусочки небес

«Наконец-то набралась смелости сделать что-то для себя. Нашла работу и накопила деньги на курсы маникюра, о которых мечтала больше года»

«И вот, это мой 7-й маникюр без помощи инструктора. Неидеально, но я все равно очень довольна результатом».

«Сделала себе маникюр на день рождения»

«Еду на Гавайи, пыталась сделать самый тропический маникюр, какой только могла себе представить!»

«Сделала эти ногти на свадьбу, куда меня пригласили, и они идеально подходят под платье»

«Это самые любимые из тех, что я делала»

«1-й раз использовала штампы для ногтей. Я уже чувствую, как рождается моя новая одержимость»

«Моя жена только что закончила свой маникюр. Думаю, у нее талант»

«Сделала себе желейную абстракцию»

«Мой 3-й домашний маникюр и моя милая Сицилия»

«Новый маникюр! Раскрасила вручную»

«Сделала себе маникюр»

Звезды и змеи

«Развлекалась с наклейками на ногти»

«Мой домашний маникюр на День благодарения»

«У меня скоро рождественская вечеринка, но совсем нет лишних денег, чтобы сделать классный маникюр. Так что я решила мыслить творчески. 1-й раз рисовала на ногтях сама, но горжусь результатом!»