17+ бесподобных перлов от детей, которые впитали красноречие и остроумие с молоком матери
Дети — это еще те мастера выдавать занятные фразы и неподражаемые перлы. Познавая окружающий мир, они обогащают свой словарный запас изо дня в день, а многим вещам малыши и сами не прочь придумать новые названия или уморительно исказить уже существующие. И мы точно уверены: причина тому не примитивность мышления, а, напротив, его безграничность и широта, ведь даже взрослых своими высказываниями малыши порой моментально загоняют в тупик.
Мы в AdMe.ru не перестаем убеждаться в том, что диалоги с детьми — это неиссякаемый источник остроумия, фантазии и понятных лишь им самим логических умозаключений.
- Сотрудница была вынуждена взять на работу свою 4-летнюю дочь. Звонит телефон, девочка быстро снимает трубку, долго слушает, затем отвечает не задумываясь: «Он еще не приходил» — и вешает трубку. На вопрос, кто звонил, выдает: «Там Аванса какого-то спрашивали». Девочке сейчас уже за 30.
- На днях зашли с 6-летней дочкой в музыкальный магазин. Она увидела укулеле и радостно завопила: «Мама, давай маленькую гитару возьмем!» После моего отрицательного ответа дочка внимательно посмотрела на них, увидела ценник и удивленно спросила: «А что, здесь за пробники платить надо?» Продавцы рыдали.
«Сказала своему классу в детском садике, что перекусы они могут оставить на вешалке. Давно я так не смеялась!»
- Моего сына при приеме в детский сад спросили, почему в сказке «Курочка Ряба» все пытались разбить яичко, а потом, когда оно разбилось, дед с бабкой заплакали. Сын без раздумий ответил: «Ну с пола-то есть нельзя».
- В бассейне бабушка с 5-летним внуком. Тот залезает ей на плечи и прыгает в воду. Один раз, другой, третий, четвертый... Затем она говорит:
— Ну хватит, мне тяжело, я уже не молоденькая.
— А сколько тебе лет?
— Да уж немало.
— Ну сколько? Скажи первую цифру!
— Ну 6.
— А вторую?
— 3.
— А третью?
- 4-летний племянник моей подруги выдал, когда она перед выходом из дома брызнула на себя духами: «Тетя Света, от тебя пахнет таким хорошим пахом!»
Этот ребенок пожелал нарядиться на костюмированную вечеринку пуком
- У нас были маленькие разноцветные кофейные чашки. Моя 3-летняя дочь попросила налить и ей кофе. Я обычно всегда отказывала: маленькая еще. Но дочь все же упросила. Наливаю ей кофе, сильно разбавленный молоком, она берет чашку, оттопырив мизинчик, и выдает: «Ох, наконец-то я себя почувствовала настоящей женщиной!»
- Увидев пачку ежедневок, сын спросил:
— Мама, это салфетки?
— Да, салфетки! — радостно выдыхаю я.
— А что они вытирают?
На этом я зависла. © Koshenyak / AdMe
- Моей внучке 2,5 года. Когда дедушка снял очки, чтобы почистить их, она долго на него смотрела и сказала: «Смотрите, у него глаза голые!»
- Когда сыну было 4 года, его на улице слегка цапнула соседская собака. Я ему говорю: «Собаки чувствуют, когда их боятся, человек в такие моменты выделяет адреналин». На что сын ответил: «Мам, клянусь тебе, я ничего не выделял!»
«Моя 3-летняя дочь из ванны спросила, можно ли ей наклеить наклейку на открытку для папочки»
- Играем с девочкой (3 года) в игру «Ферма» на компьютере. Она все строит в программе и рассказывает мне: «Вот это колодец, это — коровник, а это — свинюшник». Я ей говорю: «Ты неправильно сказала, надо...» А она, не дослушав, исправилась: «Ой, свинильник!»
- Я маленького роста. Знакомый мальчик мне как-то говорит: «У вас такая маленькая голова, а там черная дыра!» Я немного насторожилась, не поняв, что он имеет в виду. А мальчик продолжает: «У вас черная дыра — вы так много знаете». Выдохнула я с облегчением.
- Дочке знакомой дали задание в школе: написать рассказ, о чем разговаривают 2 женщины на картинке. Девочка-второклассница отказалась выполнять задание, объяснив это так: «Я их не подслушивала!»
Он не хотел мочить обувь, поэтому надел на ноги бумажные пакеты и бодро потопал в воду
- Когда моему сынишке было 3 года, я укладывала его спать и говорю: «Солнышко тоже спать пошло». А он мне в ответ: «Ничего подобного — солнышко пошло светить людям с другой стороны!»
- Работала воспитателем в детском саду. Смена закончилась, переобуваюсь, надеваю туфли на шпильке. Одна девочка смотрит и говорит: «Вы сегодня жуков и мушек всяких накалывайте на каблуки, а завтра принесете нам для изучения». © Алена / AdMe
- Кто-то из знакомых рассказывал. Малыш стоит на вокзале возле дверей с табличками «М» и «Ж». Задумался и выдает: «Вот „М“ — это мадамский, а „Ж“ — жентельменский, что ли?»
- Возвращались с дочкой домой с прогулки. Уже стемнело, она говорит: «Мама, смотри, банан бросили». Я смотрю на асфальт и говорю: «Ты где в темноте банан увидела?» А она пальчиком в небо показывает на полумесяц. Ей 3,5 года было.
«Моему сыну не терпелось продемонстрировать мне произведение искусства, которое он изобразил камнем на моей машине»
- Когда сынуля заболел, мы поставили ему свечку от температуры. Моя мама — врач, объяснила ему подробно процедуру, чтобы он не испугался. Прошло несколько месяцев. Выбираю я с ним в магазине декоративную аромасвечу с запахом, довольно большую, квадратную. Он меня спрашивает: «Мама, это что?» Я и говорю: «Свечка». А он как завопит: «Мама, не покупай, у меня нет температуры!»
А какие высказывания своих детей вы запомнили на всю жизнь?
AdMe/Народное творчество/17+ бесподобных перлов от детей, которые впитали красноречие и остроумие с молоком матери
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