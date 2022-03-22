17+ бесподобных перлов от детей, которые впитали красноречие и остроумие с молоком матери

Дети — это еще те мастера выдавать занятные фразы и неподражаемые перлы. Познавая окружающий мир, они обогащают свой словарный запас изо дня в день, а многим вещам малыши и сами не прочь придумать новые названия или уморительно исказить уже существующие. И мы точно уверены: причина тому не примитивность мышления, а, напротив, его безграничность и широта, ведь даже взрослых своими высказываниями малыши порой моментально загоняют в тупик.

Мы в AdMe.ru не перестаем убеждаться в том, что диалоги с детьми — это неиссякаемый источник остроумия, фантазии и понятных лишь им самим логических умозаключений.

Сотрудница была вынуждена взять на работу свою 4-летнюю дочь. Звонит телефон, девочка быстро снимает трубку, долго слушает, затем отвечает не задумываясь: «Он еще не приходил» — и вешает трубку. На вопрос, кто звонил, выдает: «Там Аванса какого-то спрашивали». Девочке сейчас уже за 30.

На днях зашли с 6-летней дочкой в музыкальный магазин. Она увидела укулеле и радостно завопила: «Мама, давай маленькую гитару возьмем!» После моего отрицательного ответа дочка внимательно посмотрела на них, увидела ценник и удивленно спросила: «А что, здесь за пробники платить надо?» Продавцы рыдали.

«Сказала своему классу в детском садике, что перекусы они могут оставить на вешалке. Давно я так не смеялась!»

Моего сына при приеме в детский сад спросили, почему в сказке «Курочка Ряба» все пытались разбить яичко, а потом, когда оно разбилось, дед с бабкой заплакали. Сын без раздумий ответил: «Ну с пола-то есть нельзя».

В бассейне бабушка с 5-летним внуком. Тот залезает ей на плечи и прыгает в воду. Один раз, другой, третий, четвертый... Затем она говорит:

— Ну хватит, мне тяжело, я уже не молоденькая.

— А сколько тебе лет?

— Да уж немало.

— Ну сколько? Скажи первую цифру!

— Ну 6.

— А вторую?

— 3.

— А третью?

— Ну хватит, мне тяжело, я уже не молоденькая. — А сколько тебе лет? — Да уж немало. — Ну сколько? Скажи первую цифру! — Ну 6. — А вторую? — 3. — А третью? 4-летний племянник моей подруги выдал, когда она перед выходом из дома брызнула на себя духами: «Тетя Света, от тебя пахнет таким хорошим пахом!»

Этот ребенок пожелал нарядиться на костюмированную вечеринку пуком

У нас были маленькие разноцветные кофейные чашки. Моя 3-летняя дочь попросила налить и ей кофе. Я обычно всегда отказывала: маленькая еще. Но дочь все же упросила. Наливаю ей кофе, сильно разбавленный молоком, она берет чашку, оттопырив мизинчик, и выдает: «Ох, наконец-то я себя почувствовала настоящей женщиной!»

Увидев пачку ежедневок, сын спросил:

— Мама, это салфетки?

— Да, салфетки! — радостно выдыхаю я.

— А что они вытирают?

На этом я зависла. © Koshenyak / AdMe

— Мама, это салфетки? — Да, салфетки! — радостно выдыхаю я. — А что они вытирают? На этом я зависла. © Koshenyak / AdMe Моей внучке 2,5 года. Когда дедушка снял очки, чтобы почистить их, она долго на него смотрела и сказала: «Смотрите, у него глаза голые!»

Когда сыну было 4 года, его на улице слегка цапнула соседская собака. Я ему говорю: «Собаки чувствуют, когда их боятся, человек в такие моменты выделяет адреналин». На что сын ответил: «Мам, клянусь тебе, я ничего не выделял!»

«Моя 3-летняя дочь из ванны спросила, можно ли ей наклеить наклейку на открытку для папочки»

Играем с девочкой (3 года) в игру «Ферма» на компьютере. Она все строит в программе и рассказывает мне: «Вот это колодец, это — коровник, а это — свинюшник». Я ей говорю: «Ты неправильно сказала, надо...» А она, не дослушав, исправилась: «Ой, свинильник!»

Я маленького роста. Знакомый мальчик мне как-то говорит: «У вас такая маленькая голова, а там черная дыра!» Я немного насторожилась, не поняв, что он имеет в виду. А мальчик продолжает: «У вас черная дыра — вы так много знаете». Выдохнула я с облегчением.

Дочке знакомой дали задание в школе: написать рассказ, о чем разговаривают 2 женщины на картинке. Девочка-второклассница отказалась выполнять задание, объяснив это так: «Я их не подслушивала!»

Он не хотел мочить обувь, поэтому надел на ноги бумажные пакеты и бодро потопал в воду

Когда моему сынишке было 3 года, я укладывала его спать и говорю: «Солнышко тоже спать пошло». А он мне в ответ: «Ничего подобного — солнышко пошло светить людям с другой стороны!»

Работала воспитателем в детском саду. Смена закончилась, переобуваюсь, надеваю туфли на шпильке. Одна девочка смотрит и говорит: «Вы сегодня жуков и мушек всяких накалывайте на каблуки, а завтра принесете нам для изучения». © Алена / AdMe

Кто-то из знакомых рассказывал. Малыш стоит на вокзале возле дверей с табличками «М» и «Ж». Задумался и выдает: «Вот „М“ — это мадамский, а „Ж“ — жентельменский, что ли?»

Возвращались с дочкой домой с прогулки. Уже стемнело, она говорит: «Мама, смотри, банан бросили». Я смотрю на асфальт и говорю: «Ты где в темноте банан увидела?» А она пальчиком в небо показывает на полумесяц. Ей 3,5 года было.

«Моему сыну не терпелось продемонстрировать мне произведение искусства, которое он изобразил камнем на моей машине»

Когда сынуля заболел, мы поставили ему свечку от температуры. Моя мама — врач, объяснила ему подробно процедуру, чтобы он не испугался. Прошло несколько месяцев. Выбираю я с ним в магазине декоративную аромасвечу с запахом, довольно большую, квадратную. Он меня спрашивает: «Мама, это что?» Я и говорю: «Свечка». А он как завопит: «Мама, не покупай, у меня нет температуры!»