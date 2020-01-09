17 высказываний от детей, которые за словом в карман никогда не полезут

Друг мой рассказал историю, дальше — с его слов:

«Сыну 5 лет. Вожу на кикбоксинг. Сижу в коридоре, жду после тренировки. Подошло время, тренировка закончилась. Открывается дверь, выбегает мой пацан с красными глазами, заплаканный, но ехидно улыбается.

Я: „Что случилось?“

Сын: „Тренер на меня накричал. Идем. Я ему сказал, что ты в коридоре и сейчас его побьешь“.

Тренера. По кикбоксингу.

И тут я понял, что пора рассказать сыну, что конфликты лучше решать мирным путем. Разговорами, да». © ashatkin / Pikabu

B школе у второклассника спросили: «Кем работает твоя мама?» Ответ: «Я не знаю, как пpавильно эта профессия называется, но, в общем, с мужиками по подвалам лазит».

Мaма в ЖЭКе работала. © My Story / ВКонтакте

Я всегда знала, что мой сын взрослый не по годам. Но, когда на утреннике в детском саду он выдал со сцены: «Пацаны, да надувательство это все: я у бати в гараже бороду Деда Мороза видел!» — я поняла насколько. © Палата № 6 / ВКонтакте