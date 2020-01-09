17 высказываний от детей, которые за словом в карман никогда не полезут
Вы замечали, что многие дети просто мастера диалогов? За некоторыми из них хочется ходить с блокнотом и карандашом, записывая каждое слово. Непонятно, связан ли этот талант с тем, что они пока не мыслят «взрослыми» штампами, или он напрямую зависит от развитой детской фантазии. Но факт остается фактом: из уст юных собеседников иногда льются такие фразы, что окружающим бывает крайне сложно удержаться от смеха.
Мы в AdMe.ru уже не раз знакомили вас с историями о детских высказываниях. Однако это такой неисчерпаемый кладезь остроумия, что перестать писать на эту тему просто невозможно.
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Метро. Девочка лет 5 с мамой.
Мама: «Вот у меня голубые глаза, как небо. А у тебя?»
Девочка: «А у меня коричневые. Как...»
Мама: «Как шоколад!»
Девочка: «Как котлета!» © _UNESCO_K / Twitter
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«Я хотел бы управлять миром, — говорит мне 5-летний сын грустным голосом, — но, скорее всего, вырасту обычным дядечкой, который будет работать в каком-нибудь магазине за мало денег». Кажется, пора заводить ему твиттер. © lessprit / Twitter
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Coтрудница рассказала. Едет в маршрутке с пацаном 3 с половиной лет. Сел рядом мужичок в легком подпитии. Смотрит умильно на ребенка и спрашивает:
— Малыш, как тебя зовут?
— Гоша!
Мужик улыбается во весь рот, потом опять спрашивает:
— А кем ты будешь, когда вырастешь?
Малец смотрит на него как на идиота:
— ГОШЕЙ!!! © My Story / ВКонтакте
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Сижу в кафе-пекарне, жду деловую встречу. Заходит женщина лет 60 с мальчишкой лет 6–7. Садятся рядом со мной, и я ненароком слышу их диалог:
— Димочка, портфель тяжелый?
— Нет.
— А в школе тебе учиться тяжело?
С налитыми печалью и горечью глазами Димочка отвечает:
— Бабуль, с твоей дочкой жить тяжелее, чем портфель, чем правописание и школа. © Палата № 6 / ВКонтакте
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Иду и слышу, как мальчик рассказывает маме: «Я знаю, куда я точно не поеду. В такую страну, где ночью страшно. Там постоянно тебя шатает. И поспать нельзя из-за этого». В моей голове куча вариантов: землетрясение, Япония, острова, Мексика и так далее. Мама тоже в растерянности. Интересуется, что за страна такая. Мальчик отвечает: «Мама, ты что, это же Шотландия! Ее поэтому так и назвали». Далее он начал рассказывать историю о названии Ирландии, но ее я уже не успела послушать. © Палата № 6 / ВКонтакте
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Сижу на работе, звонок от 10-летнего сына: «Мам, ты не умерла?» Аж чаем подавилась.
— Нет, — говорю, — а что случилось?
— Ничего, просто ты не звонила мне сегодня. © nuJazheGovorila / Pikabu
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Сыну 4 года. Я купила веник с длинной ручкой, и ребенок каждое утро бежал что-нибудь подметать. Утро, сонный с веником в руках что-то метет на кухне и бубнит под нос «Господи, как же писать хочется, но работать-то надо...» © Палата № 6 / ВКонтакте
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Сидим с мужем, занимаемся своими делами, вдруг заходит наш сын (7 лет) и говорит: «У меня для вас кое-что есть». «Показывай», — с удивлением отвечаем мы. Сын достает альбом для рисования, карандаш, открывает 1-й лист и карандашом указывает туда, где написано: «Я хочу быть котом. Презентация». Далее
лист № 2: «Почему я хочу быть котом:
1. Коты много спят.
2. Коты много едят.
3. Коты не ходят на учебу.
4. Коты не платят за квартиру.
5. У котов есть двуногие рабы.
6. Коты милые».
Лист № 3: «Конец».
«Итак, родители, я показал вам свою презентацию. Что вы можете мне сказать? Могу ли я стать котом и не идти завтра в школу?» © Палата № 6 / ВКонтакте
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Heдавно жена приходит из парикмахерской. Подстригли ее, прямо скажем, коротковато, она жутко комплекcует. Жена, расстроенная:
— Как же я пойду на работу в ТАКОМ виде?!
Дочка 5 лет, серьезно-успокаивающе:
— Мамочка!! Не расстраивайся! У меня есть маска зайчика! © My Story / ВКонтакте
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Поздний вечер. Сын ложится спать, за ним с потолка меланхолично наблюдает рыжеватый паук размером с коробок спичек.
Спрашиваю: «Не будет тебе мешать?»
Сын: «Ой, нет, давай лучше от него избавимся».
Разворачиваем обширную операцию спецназа по ликвидации паука под моим чутким руководством. Пока сын распахивает пошире окно, бегу за необходимым снаряжением. Шваброй осторожно стряхиваю нарушителя покоя на пол (сын предусмотрительно держится в сторонке), заметаю его в совок и быстро выбрасываю в окно, в ночь. Через секунду с улицы раздается визг тормозов и удар.
Мы: «О_O».
Сын, задумчиво: «А давай в следующий раз ты его просто убьешь?» © 123mi / Pikabu
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Вчера у тещи был день рождения. Поедем к ним в выходные, а пока жена поздравляет маму по телефону. Старший сын с одноклассником (сосед) делают уроки в комнате. Спрашиваю у сына:
— Не хочешь бабушку поздравить?
— Нет, ее поздравишь, а она будет потом полчаса мне всего желать, как будто у меня день рождения, — они с другом торопятся доделать домашку и пойти на улицу.
Тут его одноклассник говорит:
— А я своим бабушкам на день рождения стих какой-нибудь про бабушек рассказываю. Они плакать начинают и трубку бросают. © 31sulim99 / Pikabu
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Средний сын товарища в 5-м классе учится. Получил пятерку по рисованию. Учительница поражена неожиданным для него количеством деталей, спрашивает:
— Данечка, тебе же кто-то помогал с рисунком?
Данечка — парень честный:
— Да, помогали.
— А кто тебе помогал: мама или папа?
— Нет, мне помогала сестра.
— А сколько сестре лет?
— Шесть. © Speranskaya / Pikabu
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Дочка просит купить рюкзак. Маленькая, но уже женщина. Ничего не понял — проще позвонить. © wylsacom / Twitter
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Друг мой рассказал историю, дальше — с его слов:
«Сыну 5 лет. Вожу на кикбоксинг. Сижу в коридоре, жду после тренировки. Подошло время, тренировка закончилась. Открывается дверь, выбегает мой пацан с красными глазами, заплаканный, но ехидно улыбается.
Я: „Что случилось?“
Сын: „Тренер на меня накричал. Идем. Я ему сказал, что ты в коридоре и сейчас его побьешь“.
Тренера. По кикбоксингу.
И тут я понял, что пора рассказать сыну, что конфликты лучше решать мирным путем. Разговорами, да». © ashatkin / Pikabu
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B школе у второклассника спросили: «Кем работает твоя мама?» Ответ: «Я не знаю, как пpавильно эта профессия называется, но, в общем, с мужиками по подвалам лазит».
Мaма в ЖЭКе работала. © My Story / ВКонтакте
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Я всегда знала, что мой сын взрослый не по годам. Но, когда на утреннике в детском саду он выдал со сцены: «Пацаны, да надувательство это все: я у бати в гараже бороду Деда Мороза видел!» — я поняла насколько. © Палата № 6 / ВКонтакте
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У знакомой сын не говорил до 5 лет. Ограничивался словами «да» и «нет», но чаще просто кивал головой. Врачи, обследования — все без толку. Однажды на площадке старшие дети забрали у него мяч, и он, расстроенный, подошел к маме.
Мама: «Ну и чего ты не забрал у них мяч? Это же твой, а свое надо уметь защищать!»
И тут мальчик выдал коротко и четко: «Очкую я». © Палата № 6 / ВКонтакте
А когда вы в последний раз слышали от детей перлы, которыми срочно хотелось поделиться со всем интернетом?
Фото на превью Палата №6 / ВКонтакте