17 детей, у которых вместе с молочными зубами растут еще и рожки как у чертенка

За детьми интересно наблюдать, их непосредственность позволяет жить вне каких-либо рамок. Но иногда они такое выкинут, что волосы начинают шевелиться. То скажут что-нибудь, то устроят розыгрыш, раскидав ненастоящие носки по дому, то машину исцарапают из добрых побуждений.

Мы в AdMe.ru много раз убеждались, что дети иногда могут «подсыпать перца» в обыденную жизнь, поэтому вашему вниманию сегодня предлагается именно такая подборка детских выходок.

«Дети знают, как ударить меня по больному»

Для папы: «Не трогать».

Маленький любитель металла

В самолете мальчик лет 4 плакал и требовал включить ему Rammstein. Мама сопротивлялась, но уже весь самолет умолял ее врубить музыку с телефона, лишь бы ребенок не орал. Мама включила, мальчик затих и закрыл глаза. А мы выдохнули и продолжили полет под «Du hast». © Tihiipiket / Twitter

«Дочь помогла мне помыть машину — правда, камнем»

«Мой ребенок понял, что можно ксерокопировать все что угодно. Теперь он все время пытается меня разыгрывать»

Изобретательные подростки

Мой брат — тот самый школьник, который однажды сделал скрин рабочего стола компьютера в кабинете информатики. Поставил это изображение как фон рабочего стола и убрал оттуда все ярлыки и папки. Учитель вызвал техника, который не смог разобраться и сказал, что компьютеру конец. © bel_luna27 / Twitter

«Племянница в 4 года читать не умела еще и украсила скучную книгу»

Когда сын — маленький стендапер

Мы с женой родили стендапера. Трещит, не затыкаясь. Каламбуры, мемы, лексические редупликации нон-стоп. А еще он тролль мелкий. Подошел к однокласснику и спросил: «А бывало у тебя это ужасное чувство дежавю?» А через неделю еще раз подошел с тем же вопросом. © KuzzneCHIC2 / Twitter

«Мой брат добавил меня в чат с его сверстниками. Попросили меня прислать селфи, а потом сказали, что я похож вот на кого»

Всему можно найти объяснение

Когда сыну было 5 лет, я его спросила:

— Ты почему все игрушки ломаешь и разбираешь?

Он ответил:

— Я не виноват! Меня захватили темные силы! © akka / AdMe

Научил на свою голову

Научил дочь одному приколу, подсмотренному в фильме. Так она на следующий день набрала полные карманы кускового рафинада и принялась отрабатывать программу на своей группе в садике.

Подходила к одногруппнику и сокровенно интересовалась:

— Хочешь мороженое?

— Хочу!

— Вот — на...

— Это ж сахар!

— А ты возьми его в рот и попу в форточку выставь, будет холодно и сладко.

Воспитатель жаловалась, что дочь к вечеру морально извела полгруппы. © Maxipot / Pikabu

Примерно так выглядит Play-Doh через несколько часов после того, как попадает в руки к любому малышу

Точно. А еще потом они забывают его или теряют крышку от баночки, и он засыхает. © bellebaby06 / Reddit

«Я потратил неделю на ремонт этого стола. Наконец-то закончил и отошел, чтобы попить воды. В это время мой малыш нашел наждачную бумагу и сделал это»

Посидели, пора и честь знать

Как то раз пришли с сыном в гости к моему брату, племяннице тогда было лет 6–7. Посидели, дети играли. Что сын, что племянница — очень активные дети, и игры у них были такие же. Уходим, вся семья брата нас провожает, и тут племянница выдает:

— Спасибо, что пришли, но хорошо, что уходите. С вами, конечно, весело, но без вас спокойней.

Много лет прошло с тех пор, но эта фраза у нас до сих пор в ходу. © Ludmila Gataulina / AdMe

«Ребенок сказал: „Я просто очень старался вставить провод“»

Поход в магазин как способ сгореть со стыда

Моя подруга, довольно обеспеченная женщина, как-то зашла с дочкой в маленький магазинчик, а там, помимо всего прочего, продают жареные пирожки. И дочка с великой грустью в голосе спрашивает: «Мама, а может, сегодня мы сможем купить хоть один пирожок? Мы его пополам разделим и съедим». Подруга долго стеснялась заходить в тот магазинчик. © Bonifatsii / Pikabu

Ребенок сделал это на глазах у 10 других детей. Его собственный брат зашел и сдал его

Ребенку нужно было где-то спрятать свое мороженое