17 детей, которые легко и виртуозно доведут любого родителя до состояния дзена

После того как ребенок научился ходить, он начинает очень активно познавать мир. Ему все интересно: а какая на вкус вот эта игрушка или мамина рука, а что будет, если поцарапать телевизор или положить много игрушек в кондиционер и т. д. А в возрасте 3 лет дети хотят быть самостоятельными и помогать родителям по дому. Но часто карапузы проявляют это настолько по-своему, что у мам и пап при этом может добавиться пару седых волос.

Мы в AdMe.ru уверены, что быть родителями, которые не унывают и с юмором принимают все проделки своих чад, нелегко. И при этом они не стесняются делиться результатами этих шалостей в сети, как герои нашей подборки.

«Наконец-то купил себе хороший большой монитор. Буквально спустя пару минут, как я достал его из коробки, мой ребенок сделал так»

«Моя дочь поставила подогреться в микроволновку сироп для вафель на целых 5 минут»

«Мой сын считает, что он отлично спрятался»

«Мой 4-летний ребенок сам сделал себе бутерброд с сыром»

«Вот весь хлам, который мой сын спустил в вентиляционную трубу кондиционера за последние 6 лет»

В детстве тебя ничто не может остановить, тем более какая-то там обертка

Когда умеешь успокоить маму

«Моей сестре срочно захотелось апельсинового сока»

«Моя дочь решила помочь мне помыть машину. С помощью камня»

«Чадо решило разобрать и помыть наш PSP»

«Мой брат решил попробовать на вкус эту полиэтиленовую игрушку для бассейна»

Когда понял эту жизнь уже в раннем детстве

«Никогда не позволяйте своим младшим братьям и сестрам брать ваш ластик»

«Мой маленький кузен играл на iPad. И когда он проиграл, то настолько разозлился, что чуть не пробил в нем дыру»

«Моя мама рылась в старых документах и нашла этот замечательный пример моей находчивости (я училась во 2-м классе)»

«Подпись родителя: „Мама“».

«Мой 7-летний сын нашел гениальный способ не потерять единственный ключ от этого замка»

«5-летняя дочка учится готовить. Нарезала морковку, зелень, огурец, лук и залила это горчицей. Дала любимому папе»

«Муж попытался этот съедобный, но очень острый шедевр спрятать в холодильник. Дочка: „Ты куда? Ты должен это съесть! Тарелка обязана быть пустой (слова бабушки). Если ты не будешь слушаться ребенка, то и ребенок тебя слушать не будет!“ (А это любимая фраза мужа)».