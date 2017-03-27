17 детей, которые уже поняли, как вести себя в этом мире

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Дети схватывают все буквально на лету и умеют ориентироваться даже в самых неожиданных ситуациях. AdMe.ru собрал 17 снимков тех, кто уже определенно понимают кое-что в этой жизни.

Очевидно, он добьется успеха

Добро пожаловать в реальный мир

Не разрешается брать еду в гостиную, а планшет — в зал. Я сдаюсь, он сломал систему

Я разрешил 3-летней дочери самой приготовить ужин. Она положила сахарную кукурузу на холодную пиццу. Ученик превзошел учителя

Когда решил вдруг осмыслить окружающий мир

Пусть у вас будет кто-то, кто будет смотреть на вас так, как он смотрит на эту картошку

Сказала им добавить фруктов в хлопья. Они добавили жвачку, потому что она яблочная, а яблоко — это фрукт

Принес в класс племянника торт в честь его дня рождения. На что он сказал: «Зачем? Мне совсем не нравятся эти дети»

Я: Кто сломал столик?! Мой 5-летний ребенок: Я почти уверен, что он всегда так выглядел

Он попросил дать ему конфет, но я только что доел их. Из-за этого он смотрел на меня так на протяжении всего полета

Открытка от моей 11-летней внучки

Этот парень оделся как его мама, чтобы получить у директора свой отобранный на уроке телефон

В фонтане перед торговым центром ребенок занимается подводным плаванием. У меня все

Мой 3-летний сын «случайно» размотал целый рулон туалетной бумаги. Но ничего страшного, он уже все «исправил»

Я сделала макияж своей 6-летней племяннице. А потом она сделала макияж мне

Руководство от моего 4-летнего сына для тех, кто не может съесть всю пиццу, но очень не хочет делиться

Этому ребенку исполнилось 7 минут, и, кажется, он уже сыт этой жизнью по горло