17 детей, которые уже настолько круты, что боязно подумать, кто же из них вырастет-то

Каждый родитель может припомнить не один десяток историй о собственном ребенке, который ошеломил его внезапными умозаключениями и недюжинной смекалкой. А некоторые мамы и папы делятся такими случаями со всем интернетом, заставляя нас говорить: «Ох, как же это знакомо».

Всякий раз, когда нам в AdMe.ru кажется, что мы готовы к любым проделкам детей, мы вдруг осознаем, что это не так. Вы только почитайте, что они вытворяют.

Я: достаю кружку с надписью «Лучший папа в мире».

Моя 9-летняя дочь: «Папа?»

Я: «Да?»

Дочь: «Ты что, украл это?» © XplodingUnicorn / Twitter

Моя 9-летняя дочь: «Папа?» Я: «Да?» Дочь: «Ты что, украл это?» © XplodingUnicorn / Twitter Мой 7-летний сын уплетает пиццу и орет, что горячо, обвинительным тоном: «Это ты виновата! Слишком вкусно, и я не могу ждать!» © leni_kotik / Twitter

Сыну в школе дали задание сделать карту необычной страны. Придумали и нарисовали Котландию. © Tatuin / Pikabu

К нам прошлым летом приехали монтажники мебель ставить, с ними был пацан лет 10, и у него с собой чемоданчик с детскими инструментами. Пацан помогает, подает, придерживает, дело спорится. Через 2 часа мальчик сказал, что наигрался и хочет домой. Мужики к этому спокойно отнеслись. Я его выпустила, он ушел, а я спрашиваю одного: «А куда он домой пошел, если вы на фургоне приехали?» А тот отвечает в недоумении: «Откуда я знаю?» Я ему: «Он разве не ваш сын?» Говорит: «Я думал, ваш». Я выпала в осадок... Кто этот ребенок, откуда он взялся и как он вместе с ними зашел? А спустя пару дней со мной как ни в чем не бывало во дворе поздоровался этот пацаненок. Оказалось, что он наш сосед по дому и просто увидел, как монтажники из фургона доски в подъезд таскают... Познакомился с ними, сгонял домой за чемоданчиком. Ну а дальше вы знаете. © VicZhou / Pikabu

У нас в музыкальной школе был мальчик, который на экзамене сказал приемной комиссии: «Спасибо, что пришли меня послушать». © Det.org

Моя дочь отказывается надевать ночной подгузник со спящим котом, пока я не «разбужу» его. © 0rAX0 / Reddit

Стою на кассе, передо мной мальчик лет 7. Покупает чипсы и лимонад, но ему не хватает. Говорю кассиру: «Я заплачу». Кассир пожал плечами и взял купюру, мальчик расстроен: «Я же брал деньги, я же заранее посчитал, сколько нужно...» Говорю: «Не переживай, иди». Вышел из магазина, иду домой, а сзади кричат: «Дядя, подождите, я нашел!» Подбегает тот мальчишка и сует мне деньги: «Нашел! Иду домой и вижу — лежат на дороге, из кармана выпали. Вот, берите, спасибо!» Я взял, конечно. А ведь на кассе я думал, что он специально время тянет, чтобы за него кто-нибудь заплатил. © NeBudite / Pikabu

Я: «Девочки, ведите себя вежливо».

Моя 9-летняя дочь: «Мы и ведем себя вежливо».

Я: «Но ты сказала, что собираешься украсть у сестры ее душу».

Дочь: «Я собиралась сделать это вежливо». © XplodingUnicorn / Twitter

Моя 9-летняя дочь: «Мы и ведем себя вежливо». Я: «Но ты сказала, что собираешься украсть у сестры ее душу». Дочь: «Я собиралась сделать это вежливо». © XplodingUnicorn / Twitter Я был так горд тем, что сын съел весь свой обед. А потом увидел это. © Tigglebitties / Reddit

В Новый год мои дети включили камеру на телефоне и спрятали его. Признались только через пару лет. Жаль, не сохранилось видео, где я на цыпочках на бешеной скорости кидаю под елку тайком подарки, пока они смотрят салют во дворе. © KarriBlanka / Pikabu

Подгоняю 7-летнего сына на занятия:

— Скорее! Мы опаздываем!

— Это моя максимальная скорость, так что спасибо за бесполезную информацию.

Не нравится мне, что он в 7 лет уже такой ироничный. Что дальше? © leni_kotik / Twitter

— Скорее! Мы опаздываем! — Это моя максимальная скорость, так что спасибо за бесполезную информацию. Не нравится мне, что он в 7 лет уже такой ироничный. Что дальше? © leni_kotik / Twitter Моя племянница откусила по одному кусочку от каждого печенья, потому что «все они разные». © _canned_bread_42 / Reddit

Сын построил замок из подушек, забрался внутрь и кричит: «Королевство голодает! Принесите банан». © leni_kotik / Twitter

Моя 5-летняя племянница увидела голубого оленя на моей рубашке и сказала: «О, это мальчик-олень!» Я: «Это может быть и девочка-олень. Девочки тоже любят голубой цвет». Она уставилась на меня и ответила: «Я сказала, что это мальчик, потому что у него есть рога». Заберите у меня диплом. © r4ralx / Twitter

Мой 6-летний сын рисует без остановки, начиная с 3 лет. Сегодня он принес мне свой автопортрет, который сделал, глядя на себя в зеркало. У меня нет слов. © andrew2181 / Reddit

Случай сегодня у подъезда. Маленькая девочка пришла из школы и звонит в домофон. Женский голос: «Кто там?» Девочка отвечает: «Доставка пятерочек!» © Deti.org

Дочь сказала, что не может дождаться, когда у нее появятся свои дети. Я спросила почему, и она ответила: «Чтобы они приносили мне вещи, которые мне нужны, из соседней комнаты». © HollyBallantine / Twitter