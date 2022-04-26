17 детей, которые оказались подозрительно умны для своего возраста

Сколько бы ни было лет детям, они всегда могут застать врасплох неожиданной мудростью, которой взрослые вокруг никак не ожидали. И если вовремя не записать такие перлы, через годы многое уже и не вспомнится.

Поэтому герои этой статьи решили для пущей сохранности свои наблюдения еще и выложить в сеть — и, как мы в AdMe.ru подметили, получили свои заслуженные лайки и комментарии.

По дороге в садик встретили соседку с дочкой, они на машине, предложили подвезти, мы и рады. Едем, смотрю, малыш мой взгляд от девочки не отводит — понравилась, видать.

— Мне 4 года, а тебе?

— 5!

— А зато я читать и считать умею!

— Я тоже.

А я то... А я это... То одно расскажет, то другое. Луна, говорит, спутник Земли и создает приливы! Фотон — частица и волна одновременно! Внутри нас живет несколько килограммов микробов! Пока ехали до садика, столько всего рассказал, чего я от него не слышал ни разу — диву даюсь. © Serdobol / Pikabu

— Мне 4 года, а тебе? — 5! — А зато я читать и считать умею! — Я тоже. А я то... А я это... То одно расскажет, то другое. Луна, говорит, спутник Земли и создает приливы! Фотон — частица и волна одновременно! Внутри нас живет несколько килограммов микробов! Пока ехали до садика, столько всего рассказал, чего я от него не слышал ни разу — диву даюсь. © Serdobol / Pikabu Как-то дочка играла с нашей собакой вместо онлайн-урока. Она сказала, чтобы я не волновалась, ведь она сделала скриншот, на котором она вся во внимании, затем установила снимок в роли фона для своего видеоокошка. «Мама, учитель видит на одном экране 20 детей одновременно. Она не заметит». Ей 10 лет. © AngieMaxwell1 / Twitter

— Как сейчас удобно делать фото. Сделал и сразу же забрал, — сказала я, забирая фотографии из фотоателье.

— А тебя что, раньше рисовали? — спросила дочь. © glashechka / Pikabu

— А тебя что, раньше рисовали? — спросила дочь. © glashechka / Pikabu Недавно мама рассказала, что как-то в детстве я осталась дома одна, и приехал друг семьи, которого я не знала ввиду возраста. Я поставила стул к двери, дабы достать до глазка, и так с ним и общалась. Он утверждал, что знает мою семью и меня, и сказал, что принес вкусные конфеты. А я выдала фразу, которую он до сих пор вспоминает со смехом: «Вы у соседей конфетки оставьте, спасибо!» © Подслушано / Ideer

«Она внезапно „уснула“ через несколько секунд после того, как я попросила ее убрать игрушки»

Сыну 4,5 года. Купается, я сижу с ним в ванной комнате, отслеживаю происходящее. Стоит, смывает шампунь с головы и внезапно выдает:

— Меня задолбала эта пена, так в глаза лезть!

— Чего?

— Пена задолбала!

— Ты у кого таких слов понабрался?

— У тебя, мам... © elenuwka13 / Pikabu

— Меня задолбала эта пена, так в глаза лезть! — Чего? — Пена задолбала! — Ты у кого таких слов понабрался? — У тебя, мам... © elenuwka13 / Pikabu Мой правнук, которому 4 года, только что сообщил, что мне 10 лет. Когда я заявила, что намного старше, он посмотрел на меня и сказал: «Но не внутри, бабушка». © lifeofbryony / Twitter

Детская многоходовочка:

1. Пап, свари кашу!

2. Пап, а можно варенья в кашу?

3. Пап, я просто сначала варенье съем. © Serdobol / Pikabu

1. Пап, свари кашу! 2. Пап, а можно варенья в кашу? 3. Пап, я просто сначала варенье съем. © Serdobol / Pikabu Я с 5-летним сыном на рынке. Список покупок длинный. И все как-то нескладно: в одном месте нахамили — ругаюсь, в другом обвесили — качаю права, злюсь на весь мир. Вдруг сын говорит: «Мам, пойдем домой, а то скоро нам здесь не будут рады». Так неожиданно и так по-взрослому! Посмеялась, злость как рукой сняло. Ушли, конечно. Ведь не списком единым... Мы их воспитываем, а они — нас. © Marrliona / Pikabu

«Детям задали написать сочинение-рецепт, который должен начинаться со слов „Мне поручили приготовить...“. Мой сын — сын программиста»

Будучи маленькой, я была безмерно ленивая. Очень часто звала свою подругу в гости, а потом грустным голосом говорила, что мы поиграем, как только я уберусь, и она всегда все делала за меня. И я считала свою схему гениальной до тех пор, пока меня не поймали родители. © Подслушано / Ideer

Сегодня утром какой-то незнакомый человек отругал меня за то, что я повела дочку в детский сад в такой холод (на улице 0 °C). Затем он сказал моей малышке, что ему жаль, что я заставляю ее гулять по холоду. На что дочь ответила: «Холод всегда мне был по душе», — и пошла дальше. © GaucherMeg / Twitter

С дочкой (почти 6 лет) купили 2 разных эскимо и, пока дошли до дома, съели каждый по половине. Возле подъезда у ребенка падает оставшееся мороженое на землю. Я напряглась, ожидая слез, но она только грустно смотрела на упавшее. Пришлось свою недоеденную половинку эскимо отдать, я же мать, да и худее буду. Дочка с благодарностью взяла и сказала: «Хорошо, что мы взяли запасное мороженое, да, мама?» © Fabini / Pikabu

«Я сказал своему малышу сходить на горшок. Поднимаюсь наверх и вижу это. Кажется, она отдала на аутсорсинг посещение туалета»

Отвезла свою малышку в детский сад, и она мне сказала на прощание: «Давай, хорошо проведи свой день. Без меня!» Непонятно, это она так показывает свои границы или просто уже понимает, что такое пассивная агрессия. © ElyKreimendahl / Twitter

Мы смотрели видео из отпуска, которое сняли перед моей 2-й беременностью. Тогда я была намного стройнее, чем сейчас. Говорю мужу, что хочу вернуться к своему весу до беременности, и мой супруг, как и положено мужьям, чистосердечно лжет мне, что я почти не изменилась. Я должна была успокоиться, но начала для пущей уверенности донимать и 4-летнего сына: «Какая мамочка красивее — мама до рождения твоей сестры или мама сейчас?» Мой сын, не отрывая глаз от экрана, ответил: «Мама, ты красивая в обоих размерах!» Даже не знаю, смеяться мне или плакать! © Archana Amaragandhi Vijay / Quora

Как-то во время отпуска я задумалась о своей жизни и о том, как же страдает мое материнство из-за плотного рабочего графика. Я повернулась к своей 4-летней дочери и сказала: «Мама станет гораздо лучшей мамой, когда мы вернемся домой». Она непонимающе посмотрела на меня и сказала: «Почему бы не начать прямо сейчас?» © Anad Sumar / Quora