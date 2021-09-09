17 детских высказываний, к которым взрослые были просто не готовы
Дети — неиссякаемый источник шуток и каламбуров. Иногда скажут такое, что хоть стой, хоть падай, и никакого «Comedy Club» уже не надо. По-особому из уст малышни звучат жизненные мудрости, которые ожидаешь услышать от взрослого, но не от ребенка. И вот как трехлетние девочки сходу понимают, кто в кого там влюбился в «Джейн Эйр»?
Мы в AdMe.ru прочитали уйму детских перлов, которыми стоит поделиться с широкой аудиторией.
- Мое детство лет до 3 проходило в военном городке. Однажды сестра вела меня за руку через КПП и скучающий офицер, приторно сюсюкая, сказал: «А кто это у нас? А кто сейчас получит вкусную конфетку?» Я смерил его уничтожающим взглядом с высоты своего роста от горшка два вершка и громко выпалил: «Я больсой! Сильный! Смелый! Солдат! Я не ем конфет, я ем только селедку!» Офицер так и остался стоять с открытым ртом. Солдаты после того случая становились по стойке смирно каждый раз, когда видели меня. © Sergiusz Dnieprovsky / Facebook
- Дочка подруги любила играть с моим сыном. Однажды она спросила, придет ли сын сегодня. Я ответила, что у него после школы драматический кружок. Девочка задумалась и выдала: «Он там страдает, да?» © Jill Kinnard Muhlenbruch / Quora
- На днях пересматривали шикарный мультфильм «Падал прошлогодний снег». Сын, осторожно поглядывая на ржущих родителей, задумчиво сказал: «Вы знаете, теперь я многое о вас понял». © CarmellToratti / Twitter
- «Достала реклама!» — сказал мой сын сегодня громко и отчетливо во сне. Ну что, и не поспоришь. © sergevna0603 / Twitter
- Мне было 5 лет, я уже умела читать. Гуляли с мамой по улице Льва Толстого, и я прочитала табличку. Глубоко удивленная, спрашиваю: «А что, этот лев был очень толстый?»
- Я пошла в кино на индийский фильм. Среди зрителей оказалась маленькая девочка, которая давала шикарные комментарии: «Ну почему все романтические фильмы должны быть такими сопливо-сентиментальными? И обязательно есть песня о любви, под которую они танцуют». © Prachi Goswami / Quora
- «Мудрость рождается из опыта!» — сказала мне в туалете почти трехлетняя дочь. Вы говорите, мультики — зло, а в это время сенсей из «Черепашек-ниндзя» учит моего ребенка. © solar_circle / Twitter
- Сын в 3 года рассказывал другу нашей семьи, что умеет готовить. Знакомый спрашивает:
— И что ты умеешь готовить?
— Ну-у, могу сварить яичко.
— Да? И как же его варить?
— Очень просто! Надо сказать: «Мам, свари яичко». © Оксана Райкова / Facebook
- Некоторые дети слишком много смотрят телевизор. Однажды я пришла домой и говорю маме: «Обедать не буду: с утра болит живот». Мой племянник, которому тогда было 4 года, тут же сказал: «Может быть, у тебя скоро будет ребенок?» © Eti Mishra / Quora
- Вспомнилось давнее-предавнее о «Джейн Эйр». Моя трехлетняя племяшка, наблюдая, как в фильме Рочестер шпыняет Джейн, выдала: «Что-то я не пойму, он ее любит, что ли?» © Galina Pavlova / Facebook
- Сын — 5 с половиной лет — хотел играть на телефоне, а я не разрешала. Он залез в мою сумку, а когда я спросила, что он там забыл, ответил, что хочет найти там мамину вредность и сломать ее! © Alisa Saysnskaya / AdMe
- Я присматривала за маленькой девочкой и ее братом. Мы включили мультики, малыш сел рядом со мной. Девочка воскликнула: «Не сиди рядом с ним! У него мальчишеские микробы!» © Natalie Karlsson / Quora
- У знакомых ребенок не разговаривал лет до 5. По врачам ходили — патологий не обнаружили. Смирились, решили ждать и надеяться. И вот как-то зашли они к сыну, а он играл с игрушками и повторял одно слово — «покойники». Для ясности: мама малыша — патологоанатом, отец — военный. Стали они между собой выяснять, кто виновен в том, что первое слово сына «покойники». Оказалось, у ребенка был любимый мультик «Бременские музыканты» и именно оттуда это слово из песенки: «Пиф-паф, и вы покойники, покойники, покойники!» © Заводная птица / AdMe
- Четырехлетний сын спросил, откуда он появился на свет. Мама говорит: «Из моего животика». Ребенок, сильно нахмурившись: «Мама, почему ты меня съела?» © Andrew Lemke / Quora
- Cыну было где-то лет 5. Зашли в маршрутку, и он говорит: «Папа, я так устал! А почему нам никто не уступает место?» Я ему: «Сынок, нам тут недолго ехать. Постой немного, ты ведь уже взрослый». Потом сын поворачивается к одной молодой женщине и говорит: «А вы не хотели бы взять меня на руки?»
Сидит на руках. Внимательно рассматривает девушку, а затем произносит: «Девушка, вы такая красивая! А можно с вами познакомиться?» © Александр Кохановский / Facebook
- Племянница в 4 года впервые увидела фотографию, на которой я держу ее на руках. Последний раз виделись с ней, когда ей было 1,5 года. Она спросила: «Что это за лысый дядька тут со мной?» © Badger4712 / Reddit
- Сын, 9 лет: «Когда у меня будет паспорт, я буду гулять до часу ночи».
Я: «Я тебе не разрешу гулять до часу ночи до 18 лет. А потом ты жениться собрался — будешь спрашивать у жены».
Сын: «О-о-о... Почему женщины правят миром?!» © Конфета / AdMe
А ваши дети выдавали похожие гениальные фразы?
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