17 детских высказываний, к которым взрослые были просто не готовы

Дети — неиссякаемый источник шуток и каламбуров. Иногда скажут такое, что хоть стой, хоть падай, и никакого «Comedy Club» уже не надо. По-особому из уст малышни звучат жизненные мудрости, которые ожидаешь услышать от взрослого, но не от ребенка. И вот как трехлетние девочки сходу понимают, кто в кого там влюбился в «Джейн Эйр»?