17 чудных ситуаций, которых не случилось бы, если бы не дети

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверняка многие из вас согласятся с тем, что наивность и непосредственность ребенка часто приводит к появлению забавных ситуаций и историй. И иногда дети могут сказать или сделать такое, от чего у взрослого человека появится румянец на щеках.

Мы в AdMe.ru вдохновились искренностью пользователей «Пикабу» и сообщества «Палата № 6» и создали для вас подборку, которая в очередной раз доказывает: самые искрометные перлы принадлежат детям.

***

Забрала сына из садика, за ручку идем домой, он меня спрашивает: «Мама, а кто у тебя на работе самый красивый?» Я такая: «Я, конечно!» Он смотрит на меня внимательно и выдает: «А ты там одна работаешь, что ли?» Даже сразу не нашла, что ответить, а муж дома ржал до слез.

***

У подруги двое детей-дошкольников. Подруга — настоящая еврейская мама. Дети весь день едят кашу, ходят к врачам раз в неделю, учат иностранные языки и посещают кучу образовательных учреждений. Первый раз оставила их с мужем на 4 дня. Сильно переживала. Вот что произошло за эти дни. Подъем — кто когда захочет. Завтрак — заказали всем по пицце. Мультики. Мультики. Ужин — пельмени. Спать — кто когда захочет и, что самое главное, первый раз в жизни с немытыми ногами! В общем, мужики оттянулись. Когда мама вернулась, старший сын сообщил: «Мамочка, я тебя очень люблю, но с папой мне так было хорошо».

***

Расскажу о бизнесменской жилке моего сына. Было ему 4 года, едем мы в автобусе, мое юное дарование внимательно следит за кондуктором. Главную фишку он уловил: люди отдают кондуктору деньги, а взамен получают билет. Сын мне заявляет, что дома он нарисует билеты, и завтра мы будем кататься в автобусе, продавая их. Я сынуле показала билет: «Смотри какие мелкие и аккуратные буквы, цифры. Сможешь так же нарисовать?» Затих минут на 5, ну, думаю, все, пропал запал. Ага, конечно же! В это время он разрабатывал новый план. Потом так задушевно говорит: «Мамочка, а давай ты на работе напечатаешь билеты, а я тебе половину заработанных денег отдавать буду?»

***

Мой 5-летний сын ходит и поет: «Она сумасшедшая... Танцует до утра... Моя ша-ла-ва-ма-ма». А я хожу и не знаю, как ему объяснить, что припев немного другой.

***

Давно это было. Начало 90-х, непростые времена. Моему другу Андрею 6 лет, а его сестренке Ксюше — 4 года. Мама покупает им одну грушу на двоих. Груша вручается Андрею с наказом поделить пополам. Через несколько минут слышится плач Ксюши и ее возмущения: «Ты себе больфе отлезал!» Ситуация быстро прояснилась. Андрюша взял линейку, замерил грушу и разделил ее ровно пополам. Но Ксюша была не очень довольна таким разделом, ведь ей досталась верхняя половинка груши. В качестве урока мама поменяла половинки, отдав Андрею верхнюю часть.

***

Никогда не забуду своего глубокого удивления, когда у меня в 4 года спросили, как зовут маму. Я была в ужасе. У мамы есть имя?! Я 4 года думала, что мама — это и есть ее имя.

***

На совмещенное празднование 23 Февраля и 8 Марта в школе моей младшей дочери мальчикам подарили флешки в виде Дарта Вейдера, а девочкам — флешки в виде пони и сов со стразиками. Как думаете, стали ли дети качать права и бороться с сексизмом педколлектива и гендерными стереотипами? А вот и нет. Они просто поменялись.

***

Мне было где-то 4 года. Приехали к бабушке. Жила она в добротном частном доме с задним огороженным двориком и огородом. Меня, как первого внука, она обожала и всегда старалась чем-нибудь порадовать: «Чего бы ты хотел, внучок?» Я решил, что можно порадовать себя жареной курочкой, на что бабушка ответила: «Хорошо, побудь пока здесь, поиграй во дворе. А я пойду исполнять желания». Бабушка пошла на задний дворик, закрыв за собой калитку. Меня же одолело любопытство: куда она пошла, зачем? Я обошел дом с другой стороны. И в тот самый момент, когда я прильнул к забору, бабушка прижала курицу к пеньку и профессионально взмахнула топором. Топор остался в пеньке, голова курицы откатилась в сторонку, а еще трепыхавшуюся тушку бабушка крепко держала в руках. Я обегаю дом, открывается калитка, и я с кулаками и криками накидываюсь на бабушку: «Что же ты наделала? Зачем ты отрубила ей голову?» Бабушка с недоразумением отвечает: «Но... ведь ты сам попросил жареную курицу». Так я узнал, что курицу, прежде чем пожарить и съесть, нужно убить.

***

Захожу отовариться в супермаркет. Женщина с маленькой девочкой бродят по рядам. Девочка: — Мама, мама, давай еще шоколадку возьмем! — Нет, заечка, дома есть еще две. — Мама, дома всего две. И они в любой момент могут кончиться!

***

Моя 7-летняя дочь на днях предложила дать мне денег для того, чтобы я один день не ходил на работу. Раскошелилась на целых 20 рублей.

***

Вот уже неделю нахожу в школьном рюкзаке деньги, которые туда не клал. В основном это была мелочь. Меня это мало волновало, но сегодня я заметил, как моя 5-летняя сестра вытаскивает монеты из своего кошелечка и кладет их в мой рюкзак. Как оказалось, она просто хотела, чтобы я мог купить себе что-нибудь в школьной столовой и не голодал. Для этого она клала в мою сумку деньги. Чуть не умер от умиления.

***

Сыну задали написать сочинение на тему «Что такое любовь?» Тема сложная и достаточно необычная, но мне было очень интересно, что он напишет. Приходит домой злой и расстроенный. Говорит, что получил двойку за сочинение и протягивает тетрадь. Открываю и смотрю на написанное сыном. Там всего две строчки: «Не знаю, так как не любил. А папа говорит, что фигня!»

***

Дело было погожим выходным летним днем. Я, возвращаясь из магазина, уже в своем дворе встретил знакомого. Стоим разговариваем. В это время к подъезду, возле которого мы стоим, подбегает мальчонка. На вид годков 6, максимум 7. Целеустремленно жмакает кнопку домофона и ждет ответ. После нескольких трелей трубка снимается и раздается женский голос: — Да? Пацаненок так заливисто, громко, четко, будто хочет, чтобы весь двор знал об этом разговоре, спрашивает: — Мам! А лох — это плохое слово? На другом конце аж подавились: — Сы... Сына... Сынок! Это очень плохое слово! Никогда его больше не повторяй, хорошо? — Ладно! — Виталик, — не унимается родительница, — ты меня хорошо понял? Никогда его больше не произноси! — Да я понял, мам! Все, давай, пока! Связь прерывается, мальчишка со всех ног несется к детской площадке, где гуляют его сверстники. И уже оттуда раздается его звонкий детский голосок: — Эй, лохи! Пошли на тарзанку!

***

Мамин одноклассник в школе писал сочинение на тему «Кем я стану, когда вырасту». И его текст значительно отличался от наплыва космонавтов и капитанов дальнего плавания, а поэтому учитель зачитала его: «Когда я вырасту, то хочу стать дворником. Ведь по утрам они всегда находят кошельки с деньгами, а днем уже свободны и могут их тратить». К счастью или сожалению, свою мечту он не воплотил в жизнь, а стал нейрохирургом.

***

Мне было где-то 4 года, когда отец подошел и сказал мне: «Иди и скажи маме что-нибудь приятное». Я согласился, подбегаю к маме и говорю: «Мама, у тебя такие красивые глаза». Мама начинает умиляться, но я продолжаю: «Как у бегемота!»

***

Первая учительница в первом же классе задала нам вопрос: «Кем вы хотите стать, когда вырастете?» Это был 1986 год, а поэтому мальчики хотели быть милиционерами, летчиками или пожарными. Девочки — учительницами и врачами. А я хотела стать дояркой. Серьезно, дояркой в колхозе. Посмеялись с меня, конечно, но не застебали, ссылаясь на то, что все профессии важны. А я просто за день до этого увидела в газете фотографию доярки, которую наградили орденом за ее ударный труд. И мне просто тоже хотелось орден и в газету. Был бы в газете почтальон с медалью, я бы им захотела стать. В 7 лет лично мне хотелось славы и орден.

***

Парень я небрезгливый. Бывает, уроню что-нибудь на пол, поднял, дунул и в рот. Когда появились дети, начал себя контролировать, но один случай мне запомнился. Сидим мы на кухне, дочка роняет кусочек пирога на пол, а когда жена захотела его поднять, дочь закричала: «Мама, не трогай, это папин кусочек!»

***

Ехал на работу в маршрутке, услышал диалог маленькой девочки и мамы:

— Мам, а сколько еще ехать?

— Долго.

— Две остановки?

— Нет, я не могу даже посчитать, сколько остановок.

— Килограмм?

— Ну да, примерно килограмм.

***