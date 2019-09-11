17 чрезвычайно неловких СМС-переписок, финал которых никто не мог предугадать

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От неловких ситуаций никто не застрахован. Но некоторые из них практически сразу превращаются в шутку даже для самих участников происшествия, а вот другие способны насмешить только сторонних наблюдателей, в то время как причастные к делу люди еще долгое время сгорают со стыда.