17 чрезвычайно неловких СМС-переписок, финал которых никто не мог предугадать

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От неловких ситуаций никто не застрахован. Но некоторые из них практически сразу превращаются в шутку даже для самих участников происшествия, а вот другие способны насмешить только сторонних наблюдателей, в то время как причастные к делу люди еще долгое время сгорают со стыда.

Сегодня AdMe.ru обратил внимание на комичные переписки из второй категории, когда из-за недопонимания, вспыльчивости или острого как бритва сарказма один из собеседников оказался смущенным и сбитым с толку.

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У вас случались подобные неловкие диалоги? Может быть, вы тоже сохранили скрины и готовы их показать?

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