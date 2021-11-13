17 чистосердечных рассказов о том, что беременность — это странное приключение

У некоторых беременность проходит легко. Жизнь идет обычным чередом, только живот растет. Можно сказать, счастливицы. А вот с героинями нашей подборки случалось странное: то кирпичом хотелось похрустеть, то сериал про маньяка посмотреть и всласть порыдать.

Мы в AdMe.ru предупреждаем, что после этой статьи вам тоже может захотеться съесть что-нибудь эдакое, необязательно гуталин, а ту же картошку фри или сочный чизбургер.

Да-а-а, запах гуталина во время беременности — это мое. Я в военторге его выбирала, нюхала и говорила: «Этот невкусный, а этот вкусный», а у продавщицы глаза на лоб лезли. © Тамара Чернушенко Нежурбида / Facebook

Сейчас беременна и плачу, когда муж уходит на работу. Так жалко его, сил нет. Дома тепло, подушечка, одеяло, котейка под боком и теплая жена, а ему на работу нужно, прямо с утра, в темноте и по слякоти, на метро и еще работать целый день, брр. © Marygun / Pikabu

Во время беременности меня тошнило каждый день. После каждого приема пищи, после пробуждения, даже от запахов еды. Но однажды, месяце на 5-м, меня вдруг охватило желание съесть чизбургер с беконом. Муж был в восторге — сразу запрыгнул в машину. Вернувшись, протянул пакет с едой. Я развернула его и как заору: «Лук, огурцы и горчица! Где бекон?! Ты что, специально издеваешься надо мной?»

Мой замечательный муж в шоке смотрел на меня пару секунд, а потом молча поехал за «правильным» чизбургером. Спустя 3 сына мы все еще вместе. © Maya Ferguson / Quora

Помню, пришла сдать какой-то анализ, беременных полный коридор. Паникую, как бы не забыть, за кем занимала. Запомнить очередь и в обычном состоянии тяжело дается, а беременной — полный швах. Моргнула, время спросили — все, обнуление, никого не узнаю. И тут кабинет освобождается, заходит женщина, сидевшая на стуле прямо у двери. И вся очередь пересаживается на одно место ближе. Те, кто стоял, змейкой делают шаг ближе, ну и я с ними. Выдохнула с облегчением: мы там все одной крови . © k0za / Pikabu

. © k0za / Pikabu Будучи беременной, зашла в «Крошку-картошку». Попросила добавить 4 порции жареного лука в порцию картошечки. Спасибо тебе, добрая женщина, что насыпала мне с собой в пакетик еще этого же лука. Я вспоминаю тебя 5-й год с огромной благодарностью. © Алек-Ра Сел-Ва / AdMe

Жених случайно хлопнул дверью спальни и разбудил меня. В обычном состоянии я бы просто завалилась обратно спать, но сейчас я беременна. И поэтому 30 минут рыдала, жалуясь на то, что он специально это устроил. Он очень извинялся. © Heather Stevenson / Quora

Мама ест мел. Забеременела она первый раз в 20 лет и, пока вынашивала старшего брата, начала просить мелки в школе. Потом отец покупал школьный мел упаковками. Брату уже 36, мама уже так сильно не хочет, но иногда может съесть чайную ложку мела. Анализы нормальные, даже кальций пила. © Подслушано / VK

Все 9 месяцев тошнило даже от слова «майонез» или «кетчуп» в рекламном объявлении. Даже от вида людей в красной или оранжевой одежде. © lieve / AdMe

Жена была беременна на 6-м месяце. Где-то в 3 ночи просыпаюсь от ее рыданий. Прямо навзрыд. Я дико испугался: может, воды отошли? В голове чего только не пронеслось. А она: «Мне так запах нового горячего асфальта понравился! Прости, сил нет как хочу его понюхать».

Ладно, нашел, где клали асфальт, поехал в ночи. Иду к бригадиру: «Не могли бы вы мне дать немного свежего асфальта?» А он такой: «Что, жена беременна?» Я был в шоке, а он посмеялся, что нас таких по 5 человек за ночь приезжает. © rezinoviimagnat / Pikabu

Ладно, нашел, где клали асфальт, поехал в ночи. Иду к бригадиру: «Не могли бы вы мне дать немного свежего асфальта?» А он такой: «Что, жена беременна?» Я был в шоке, а он посмеялся, что нас таких по 5 человек за ночь приезжает. © rezinoviimagnat / Pikabu Когда я носила своего первенца, я посадила в горшок цветочную луковицу. Но луковица месяцами сидела в земле, отказываясь прорастать. Однажды я вошла на кухню и начала истерически рыдать: «Этот глупый цветок даже не расцвел!» Это было что-то личное, словно сама мать-природа проклинала меня, будто и мой «цветок» тоже не расцветет. К счастью, я родила прекрасную дочь и глупое растение, в конце концов, распустилось. © Amy Kline / Quora

Беременная подруга позвала в парк. Гуляем, и вдруг у нее лицо меняется, она дрожащим голосом говорит: «Я трусики забыла надеть». Домой идем, а она жалуется, мол, стыдно идти без трусиков по парку. Говорю, так ты же в сарафане и ничего не видно.

А она чуть ли не в слезы: «Я что, тупой стала и теперь навсегда такой останусь?!» © Sociopathiya / Pikabu

А она чуть ли не в слезы: «Я что, тупой стала и теперь навсегда такой останусь?!» © Sociopathiya / Pikabu Во время 2-й беременности очень хотелось грызть красные кирпичи. Напротив нас здание строили, я просто слюной истекала, на них глядя. © Elena Kostakova / Facebook

Я была беременной, и мы с мужем искали подарок для подруги. Мне понравился один топ. Муж сказал, мол, красивый, может, мы тебе его купим. Я отказалась, и мы пошли дальше. Дома я начала истерично рыдать. Муж вбежал в комнату и испуганно спросил, не начались ли роды.

Я:

— Ты меня больше не любишь. Ты даже не купил мне тот топ.

— Я же предлагал тебе купить его!

— Ты предлагал недостаточно настойчиво! © Neha Saboo Kabra / Quora

Я: — Ты меня больше не любишь. Ты даже не купил мне тот топ. — Я же предлагал тебе купить его! — Ты предлагал недостаточно настойчиво! © Neha Saboo Kabra / Quora Никогда не сходила с ума по еде, но тут, будучи беременной, мне страшно захотелось мороженое с картошкой фри. Шел сильнейший ливень, и никто не мог выйти в магазин, тогда я начала плакать. К счастью, нас выручили соседи и я была рада, получив свой странный заказ. © Jazz Sanjeev / Quora

Знакомая во время беременности не могла оторваться от детективов про маньяков. А еще она стала сентиментальной, поэтому страшно рыдала над судьбой потерпевших. Вся семья никак не могла ее успокоить.

Я была на 7-м месяце, и мне очень хотелось вкусненького. Муж всегда покупал мне что-нибудь особенное, когда ходил в магазин. Но однажды он этого не сделал. Сказал, что забыл. Ладно. Легли спать, но уснуть я не могла и затеяла стирку. И тут в кармане мужа вижу чек: молоко, сыр... «Сникерс»! Я ворвалась в спальню и включила свет:

— Ты его съел?! — я кипела от злости. Муж вскинул голову:

— Что? Детка, сейчас 3 часа ночи. О чем ты говоришь?

— Ты не забыл купить мне шоколадный батончик! Ты его съел!

Виноватый взгляд выдал его. Я была так зла, что впервые в жизни отправила его спать на диван. 3 года спустя я иногда бросаю на него взгляд и говорю: «Как ты мог?» Он закатывает глаза, потому что понимает, о чем я. © Sheree McDonald / Quora

и включила свет: — Ты его съел?! — я кипела от злости. Муж вскинул голову: — Что? Детка, сейчас 3 часа ночи. О чем ты говоришь? — Ты не забыл купить мне шоколадный батончик! Ты его съел! Виноватый взгляд выдал его. Я была так зла, что впервые в жизни отправила его спать на диван. 3 года спустя я иногда бросаю на него взгляд и говорю: «Как ты мог?» Он закатывает глаза, потому что понимает, о чем я. © Sheree McDonald / Quora Супруга на 6-м месяце. Никаких закидонов не было, так, по мелочи: фрукты-напитки бегал и покупал. Но сегодня это случилось. Она захотела попробовать на вкус мой глаз, то есть просто коснуться языком. После отказа заплакала и до сих пор выпрашивает. © bombilius099 / Pikabu