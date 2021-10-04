17 человек вызвали мастера по ремонту и бесплатно получили бонус — историю на миллион

Каждый из нас хоть раз в жизни обращался к каким-то мастерам за помощью: казалось бы, что интересного может быть в том, чтобы отремонтировать холодильник или стиральную машину, установить домофон или настроить компьютер. Но герои этой статьи доказывают, что и у работников, и у их клиентов бывают настолько казусные истории, что ими так и хочется поделиться со всем интернетом.

Мы в AdMe.ru верим, что в каждой профессии есть свои уникальные истории, но одни из особо ярких случаются именно с мастерами по ремонту.

«Ну вот, придется опять звать этого мастера...»

Иногда очень не хватает простой инструкции к технике

Переехали в новую съемную квартиру. Жена зовет помочь разобраться с незнакомой моделью стиральной машинки: непонятно, как включать, диск с режимами не крутится. Возились вместе и так и сяк, пришли к выводу, что стиралка сломана. Договорились с арендодателем о том, что ремонт пойдет в стоимость аренды, и вызвали мастера. Пришел мастер, нажал на диск с режимами и прокрутил его куда нужно. Стиралка включилась. Он посмотрел на нас с сочувствием, взял ₽ 500 и ушел. © edeex / Pikabu

«Жена знакомого вызвала мастера по ремонту ноута... И смешно, и грустно»

Не каждый представляет, сколько подводных камней у такой работы

«Увидел вчера такой необычный велосипед у мастера по ремонту бытовой техники»

Когда отмазка не сработала

Вызвал вчера мастера установить домофон. Пометил, что домофона нет, из стены только провод торчит. С 19 до 20 обещали прислать. Сижу жду, никто не едет. Звоню в службу поддержки, а мне говорят, что нужно было дома быть: мастер 10 минут в домофон звонил, но ему дверь не открыли. На мой вопрос «а мастер вообще знал, зачем идет?» был получен утвердительный ответ. Ладно, думаю, бывает, мало ли какие запарки у людей к концу смены. Вторую заявку оставил на всякий случай на утро. Сегодня пришел тот самый мастер. Сказал, что действительно запарился. © Aleks2201 / Pikabu

«Мастер по ремонту компьютеров только что закончил чинить мой ноут, и тут я заметил, что оставил на рабочем столе кучу скриншотов из мультфильма для своих переписок»

Идеальный план дал трещину

Должна была встретить сантехника, пока родителей не было дома, и проследить, чтобы ничего не украли. Отец заранее спрятал деньги и ценные вещи из прихожей. Работник попросил отвертку, вытащила ему ящик с инструментами. И конечно, из-под него вылетели деньги как райские птички. Поржали вместе над находчивостью. Хорошо, мужик адекватным оказался. © Подслушано / Ideer.ru

«Утром в клинику подбросили кошечку. А днем зашел наш электрик и забрал ее к себе! Вот вам удивленная мордочка в ленту»

Так и появляются постоянные клиенты

«Мой мастер посчитал, что это и есть „отремонтировать дверь“»

«Кажется, пора менять мастера...»

Эффектный прайс-лист

Минимум: $ 90 / час

Если вы смотрите: $ 100 / час

Если вы помогаете: $ 150 / час

Если вы пытались отремонтировать это сами: $ 200 / час

Даже профессионалы своего дела иногда сталкиваются с непреодолимыми трудностями

«Мастер сегодня принес мне сок манго»

Иногда кажется, что перед мастерами по ремонту уже ни за что не стыдно

«Наш испуганный кот был уверен, что он отлично прячется от ремонтника»