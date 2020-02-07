17 человек, в жизни которых обязательно наступит белая полоса, но не сегодня

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У каждого из нас бывают дни, когда все идет наперекосяк и хочется просто завернуться в плед, свернуться калачиком, а не вот это вот все. Но лучше не впадать в такие состояния, а постараться включить свое чувство юмора на максимум и дать житейским козням достойный ответ.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем героям нашей подборки и надеемся, что вслед за этими неурядицами каждый из них получил от жизни приятный бонус.

Если у вас был плохой день, то вспомните этих двоих — они доставили и сгрузили 6 000 кирпичей по неверному адресу

«Впервые решила потратить деньги на себя и исправить брови. Вот результат за $ 350»

«Мой шерстяной свитер сел после стирки»

«Пыталась сделать красивое, соблазнительное фото для своего парня, когда вдруг потеряла равновесие»

Когда вы возвращаетесь домой, но не чувствуете запаха приготовленной еды, хотя должны были

Колеса этого совершенно нового C8 Corvette 2020 года были украдены. Автомобиль даже не поступил в продажу

По этому компасу лучше не ориентироваться

«Моя собака сбросила со стола мой компьютер за $ 1 200»

Забыл надеть насадку на машинку для стрижки волос

«Купили с моим соседом по комнате много закусок для нашей вечеринки в Нью-Йорке, но никто не пришел»

«Мой друг хотел сделать бетонный журнальный столик. Теперь у него во внутреннем дворике есть блок весом 360 кг, который он не может сдвинуть с места»

«Зарядное устройство сломалось, когда на моем телефоне оставалось всего 2 % зарядки, прямо перед 7-часовой поездкой на автобусе»

Кто-то в Австралии завязывал шнурки в тот момент, когда пожарный самолет был вынужден сбросить свой груз из-за турбулентности

60 оттенков отчаяния

Чувствуете, как сердце перестало биться в какой-то миг?

Попытка воссоздать кадр с обложки Vogue

Бонус: экзистенциальные носки в Нижнем Новгороде

А у вас бывали подобные ситуации? Как с ними справлялись?