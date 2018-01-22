17 человек, у которых такое острое чувство юмора, что может проткнуть кого-нибудь насквозь
Те, кто в совершенстве владеет мастерством сарказма, способны найти нечто забавное в самых обычных или даже печальных ситуациях и посмеяться и над другими, и над собой.
AdMe.ru собрал ядовитые шуточки со всего интернета, которые доказывают, что язвительность спасет мир. Ну или хотя бы хмурое утро серого зимнего буднего дня. В конце вас ждет бонус — доказательство того, что черный-пречерный юмор есть даже в «Истории игрушек».
«Друзья попросили меня посидеть с их собакой. Они забыли, что я кореец»
«Перед тем как выбросить елку, упакуйте ее правильно»
«По рецепту я должен искупать ее в собственных детях...»
Сделано
Если он что-то и потерял, то это точно не чувство юмора
«Наконец-то нашла идеальный подарок для подруги»
«Подарил младшему брату футболку»
«Мой муж всегда получал цветные карандаши на свой день рождения и Рождество, и он ненавидел их, потому что он дальтоник. Он всегда хотел iPhone, поэтому сегодня я купила его, и вот как я его упаковала»
«Кто-то „исправил“ переход под моим окном»
Нет, спасибо
«Мой отец был в шоке, когда увидел этого эльфа впервые, но теперь он настаивает, чтобы он украшал наш дом каждое Рождество»
«Заказал торт себе на день рождения»
Просто памятная табличка на скамейке в парке
«У моего хирурга отличное чувство юмора»
«Это мой кролик. К сожалению, он очень болен»
Его чувство юмора будет жить вечно
«Всегда смотрю на это фото моего кота, падающего со стола, чтобы убедиться, что есть кто-то, кто получается на фотографиях еще хуже, чем я»
Бонус: невероятная жестокость в мультфильмах Pixar
Фото на превью kumarajeet21/Imgur