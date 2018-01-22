17 человек, у которых такое острое чувство юмора, что может проткнуть кого-нибудь насквозь

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Те, кто в совершенстве владеет мастерством сарказма, способны найти нечто забавное в самых обычных или даже печальных ситуациях и посмеяться и над другими, и над собой. AdMe.ru собрал ядовитые шуточки со всего интернета, которые доказывают, что язвительность спасет мир. Ну или хотя бы хмурое утро серого зимнего буднего дня. В конце вас ждет бонус — доказательство того, что черный-пречерный юмор есть даже в «Истории игрушек».

«Друзья попросили меня посидеть с их собакой. Они забыли, что я кореец»

«Перед тем как выбросить елку, упакуйте ее правильно»

«По рецепту я должен искупать ее в собственных детях...»

Сделано

Если он что-то и потерял, то это точно не чувство юмора

«Наконец-то нашла идеальный подарок для подруги»

«Подарил младшему брату футболку»

«Мой муж всегда получал цветные карандаши на свой день рождения и Рождество, и он ненавидел их, потому что он дальтоник. Он всегда хотел iPhone, поэтому сегодня я купила его, и вот как я его упаковала»

«Кто-то „исправил“ переход под моим окном»

Нет, спасибо

«Мой отец был в шоке, когда увидел этого эльфа впервые, но теперь он настаивает, чтобы он украшал наш дом каждое Рождество»

«Заказал торт себе на день рождения»

Просто памятная табличка на скамейке в парке

«У моего хирурга отличное чувство юмора»

«Это мой кролик. К сожалению, он очень болен»

Его чувство юмора будет жить вечно

«Всегда смотрю на это фото моего кота, падающего со стола, чтобы убедиться, что есть кто-то, кто получается на фотографиях еще хуже, чем я»

Бонус: невероятная жестокость в мультфильмах Pixar