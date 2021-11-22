17 человек, у которых смекалка работает на все сто
Есть люди, которые просто живут как придется, а есть те, кто продумывает все детально, пытается упростить по максимуму жизнь себе и другим. Нередко такие личности создают полезные и нужные вещи, при взгляде на которые так и хочется ахнуть: «Почему я сам до этого не додумался?» А иногда стремление думать наперед приводит к комичным результатам.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках примеров человеческой смекалки, продуманности и креатива, которые могут неслабо поразить.
«Больше я не буду случайно включать вентилятор вместо светильника»
«Не стал платить $ 19 за держатель для телефона»
Довольно круто и гениально
«У моего друга полностью функционирующий настольный футбол в качестве журнального столика»
Пластиковый детский бассейн с одеялом превращается в большую и удобную кровать для собаки
Оказывается, кольцевые лампы могут использовать не только блогеры
«Клавиатура моих коллег»
Мужчина в галошах поверх офисной обуви
Мало воздуха в машине? Просто используйте трубу
Кроссовки — это еще и отличные подстаканники
Бюджетное зеркало заднего вида
Если нет монеты, можно вставить ложку для киндер-сюрприза
«Я видел крутой автобус»
Подушку для шеи можно использовать в качестве держателя для чашки
«Классная идея, чтобы послать открытку с пожеланием выздоровления»
«Мой 12-летний сын прикрепил к велосипеду кусочки ковра, чтобы ездить босиком»
«В качестве подставки для цветка моя бабуля использует огромный снаряд морской пушки»
А у вас бывали ситуации, когда вам можно было смело вручить медаль за сообразительность?
Фото на превью xarzilla / Reddit
Поделиться этой статьёй