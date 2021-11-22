17 человек, у которых смекалка работает на все сто

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Есть люди, которые просто живут как придется, а есть те, кто продумывает все детально, пытается упростить по максимуму жизнь себе и другим. Нередко такие личности создают полезные и нужные вещи, при взгляде на которые так и хочется ахнуть: «Почему я сам до этого не додумался?» А иногда стремление думать наперед приводит к комичным результатам.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках примеров человеческой смекалки, продуманности и креатива, которые могут неслабо поразить.

«Больше я не буду случайно включать вентилятор вместо светильника»

«Не стал платить $ 19 за держатель для телефона»

Довольно круто и гениально

«У моего друга полностью функционирующий настольный футбол в качестве журнального столика»

Пластиковый детский бассейн с одеялом превращается в большую и удобную кровать для собаки

Оказывается, кольцевые лампы могут использовать не только блогеры

«Клавиатура моих коллег»

Мужчина в галошах поверх офисной обуви

Мало воздуха в машине? Просто используйте трубу

Кроссовки — это еще и отличные подстаканники

Бюджетное зеркало заднего вида

Если нет монеты, можно вставить ложку для киндер-сюрприза

«Я видел крутой автобус»

Подушку для шеи можно использовать в качестве держателя для чашки

«Классная идея, чтобы послать открытку с пожеланием выздоровления»

«Мой 12-летний сын прикрепил к велосипеду кусочки ковра, чтобы ездить босиком»

«В качестве подставки для цветка моя бабуля использует огромный снаряд морской пушки»