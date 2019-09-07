17 людей, которые пытались всех обмануть, но ничего не вышло

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В эпоху соцсетей каждому хочется хоть немного приукрасить свою жизнь, внешность и даже результаты своей работы. Но у опытных пользователей интернета уже настолько наметан глаз, что каждого, кто решил чуть-чуть приврать, они выведут на чистую воду в лучших традициях Шерлока Холмса.

Мы в AdMe.ru демонстрируем самые хитроумные затеи, которые в итоге все-таки провалились. А в конце покажем бонус, который хоть и про «приврать», но знаком практически каждому.

Не лучшее фото для такого объявления

«Диван мало использовался, мягкий, серый, животных не было».

«В детстве мне не разрешали долго играть в приставку. Я вставала очень рано, чтобы поиграть с выключенным звуком несколько часов. Пока меня не раскрыли»

Когда твои доказательства тщательно проверяются (и не зря)

Тяжела работа модели

Когда хочешь всем показать, что много путешествуешь, но забываешь, что фон должен отличаться

Куда бы эта девушка ни поехала, одни и те же облака следуют за ней

«Сестра сказала, что отправилась в поход, хотя это фото с нашего заднего двора»

Производители обещали целых 2 совочка изюма!

Когда хотел напакостить, но не учел маленький нюанс

Вежливый, но внимательный Крис Эванс

«Мой брат хотел меня подколоть, но дома была только синяя зубная паста»

А ведь они были уверены в том, что все смотрится естественно

Люди действительно думают, что никто не заподозрит их в использовании фотошопа в социальных сетях, когда увидит вживую?

Обшивка двери выглядит погнутой

Номинация «Дизайн», победитель в категории «Содрать побольше денег с покупателей»

В 2005 году Бэнкси повесил в Британском музее свою работу с «наскальной живописью». Уже через несколько дней ее обнаружили смотрители

Бонус: практически каждому знакомый ежедневный «обман»