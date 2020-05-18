17 человек, у которых осталось слишком много вопросов после покупок в интернете

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В 2019 году 1,9 млрд человек сделали покупки онлайн, и с каждым годом эта цифра стремительно растет. Вместе с тем множится и количество сюрпризов и подвохов, с которыми сталкиваются люди во время интернет-шопинга и доставки на дом продуктов или даже цветов.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый, кто закупался в виртуальном магазине, хоть раз сталкивался с неожиданными сложностями. И эти 19 людей не исключение. А в качестве бонуса предлагаем пример того, что сюрпризы могут быть и весьма приятными.

1. «Нюансы заказа продуктов из интернета, к которым я не был готов: 800 г помидоров окажутся одним юнитом»

2. Переписка с доставщиком еды порой круче, чем с таксистом

3. «Я заказала косточку для своей собаки. На картинке ее размеры казались нормальными»

4. Когда пал жертвой транслитерации

5. «Я купил 2 коробки трюфелей. Когда их доставили, я был занят, так что вышел забрать их с порога только через час. Не осталось ни одной конфетки. Думаю, это белки»

6. «Я заказала шорты, и все они пришли с защитными магнитами»

7. Когда кое-что смыслишь в долгосрочных вложениях

8. «Мне прислали такую коробку. Банан на фото для сравнения. И вот что лежало внутри коробки»

9. Кое-кто решил накормить всех голодающих птиц

10. «Мне привезли 2,2 кг моркови. И это всего 4 морковки»

11. Когда в магазине немного запутались в городах

12. «Я заказал деталь для кровати, и она пришла вместе с гаечным ключом»

13. «Покупал сиропы для кофе, складывал в корзину все подряд, хотел потом удалить ненужные. Они почему-то не удалились, и теперь у меня нет денег, зато есть 6 бутылок сиропа»

14. «Я заказал еду в ресторане, и они положили рулон туалетной бумаги в мой заказ»

15. Тот случай, когда лучше поздравлять лично

16. «Уважаемый магазин собачьего корма, пересмотрите условия доставки, пожалуйста. И спасибо за инфаркт»

17. «Я заказал килограмм картофеля, и мне привезли одну картошку-мутанта»

Бонус: иногда онлайн-шопинг может преподнести и приятные сюрпризы

«Мой муж заказал подержанный ноутбук. Покупку прислали в коробке, заполненной разноцветными бумажными журавликами».

А вы часто делаете покупки онлайн? Случались подобные неожиданности?