17 человек, у которых окружающие выбили землю из-под ног лишь одной фразой

Каждый из нас порой несет всякую околесицу. Но вот на жизненном пути пользователей сайта Reddit повстречались такие индивиды, которым точно пора скорее включать голову, прежде чем что-либо говорить.

Мы в AdMe.ru постоянно следим за тем, как люди вокруг порой чудят, и хотим, чтобы вы тоже присоединились к нашим исследованиям.

Моя подруга спросила меня, почему мы не видели звезды, когда пролетали над ними. Она искренне верила: когда летишь на самолете — летишь над звездами. Даже не знал, что ей ответить. © Outrageous-Crow-5359 / Reddit

Мне однажды сказали, что нам не нужны фермеры и сельское хозяйство, потому что у нас есть продуктовые магазины (я живу в сельской местности). © ApplicationFar655 / Reddit

Раньше работал в заповеднике. Дураков очень много. Как-то пришел бизон и лег рядом с туристической тропой. К нему ринулась женщина с ребенком на руках. К счастью, я успел ее перехватить. Но она кричала, что собирается подать в суд на меня за то, что я испортил ее фотографии из отпуска. © realisticby / Reddit

Стандартный «аргумент» моего отчима, когда мы говорим о чем-либо, что доказано наукой, состоит в том, чтобы сказать: «Откуда мы знаем, что наука реальна». Он постоянно говорит это с таким видом, словно он — самый умный человек из когда-либо существовавших. © wooztheweb / Reddit

Начальник как-то сказал мне: «Ты можешь заболеть, только если захочешь заболеть». © Donut106 / Reddit

Я айтишник. Как-то прохожу мимо девушки, у которой тормозит компьютер. Ей и в голову не пришло, что все это из-за 12 открытых одновременно программ и 15 вкладок в браузере. И все это на наших старых ПК. Я повторял это снова и снова, но она кричала, что ее компьютер подключен к интернету синим сетевым кабелем, а все остальные — желтым. И поэтому он работает так медленно. © cjynx / Reddit

Мама моего мужа очень необразованна и часто говорит очень глупые вещи. Совсем недавно мы были в Италии, и она спросила, почему местные просто не снесут Колизей, ведь он выглядит очень старым. © M-Y-GirlieGirl / Reddit

Я был в торговом центре, когда одна девушка подошла и упорно пыталась продать мне защитную пленку для телефона. Я ей сказал, что у меня уже есть (сам клеил). На что она мне просто ответила: «Нет, у вас ее нет». © mac_128 / Reddit

У меня был знакомый, который утверждал, что Земля плоская, потому что никто не говорит о белом массиве суши вокруг карты, а это уже пахнет заговором. А указывал он на белую прямоугольную рамку бумаги по краям карты. © Banan4Express / Reddit

Родственница выдала много лет назад: «У нас с мужем проблемы, поэтому мы пытаемся завести еще одного ребенка. Это должно улучшить наши отношения». Я глупо улыбнулась и ушла. © Krissy_ok / Reddit

Был парень, с которым я работал на стройке, и он как-то сказал: «Я надеюсь, что солнце сегодня взойдет с этой стороны (показывает на запад), потому что вчера оно вышло с этой стороны и было слишком жарко». Мы трудились на восточной стороне здания. Пришлось пояснить, что солнце не так работает. © I_reddit_rong / Reddit

Мне сказали, что если я буду делать дыхательные упражнения в течение полугода, а затем проверю уровень сахара в крови, то увижу, что мой диабет просто исчез. © Frobun11 / Reddit

У меня есть знакомый, который не верит в отдельные явления, если с ним они не происходили. К примеру, он сказал мне, что не верит в существование аллергии. Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Ну, у меня ее никогда не было. Это все в головах людей». © JabberJaahs / Reddit

«Тигры — это львицы женского пола!» Так говорил мой 40-летний бывший, инженер-ядерщик. © doctaliz / Reddit

Работала в IT-компании несколько лет назад. Директор «сломался» после 2-го дня попыток разобраться в сложной проблеме. Цитирую: «Прекрати пытаться понять, в чем проблема, и просто исправь ее!» © Wispirer / Reddit

Работал я в техподдержке:

— Как мне напечатать перевернутую «i»?

— Девушка, это восклицательный знак. © slappy_mcslapenstein / Reddit

— Как мне напечатать перевернутую «i»? — Девушка, это восклицательный знак. © slappy_mcslapenstein / Reddit Была ветреная погода, и я сказал, что было бы лучше, если бы нас окружали деревья. Знакомый друга, который гулял с нами, остановился и сказал: «Подожди, а разве не деревья создают ветер?» Этот человек дожил до 23 лет, полагая, что деревья хлопают листьями, и так появляется ветер. © 11angrysquirrls / Reddit