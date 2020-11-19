17 человек, у которых накипело, и теперь они рубят правду-матку

У всех нас случаются моменты, когда эмоции уже не остановить и они пробивают дамбу терпения. Самый безобидный результат такого извержения — это написать обо всем в твиттере, громко стуча пальцами по клавишам, но никого не задевая своими чувствами. Люди из нашей сегодняшней подборки так и поступили.

Мы в AdMe.ru обожаем острословов, умеющих коротко и ясно выразить мысли, которые кружатся и в наших головах, и уверены, что во многих твитах вы узнаете себя.

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