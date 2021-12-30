17 человек, у которых, казалось бы, совсем обычная работа. Но это только на первый взгляд

Никогда нельзя судить о человеке только по обрывкам информации, которую мы о нем знаем. Вот скажет ваш новый знакомый, что трудится водителем, например, — и вроде бы все обыденно, все банально. А если он сообщит, что перевозит огромные лопасти для ветряных турбин, уже захочется узнать поподробнее, как же он управляется с этими громадинами на дорогах. Пожалуй, в любой работе есть свои нюансы, которые достойны целой лекции. И сфотографировать их не грех, чтобы всем показать.

Мы в AdMe.ru любим свою работу, но все равно немножечко позавидовали героям нашей сегодняшней статьи, которые уж точно не ждут с тоской очередного понедельника.

«Я перевожу лопасти ветряных турбин»

«Вожу экскурсии в пещеры. Вот кому я показывал одну сегодня»

Обслуживающий персонал обнаружил сову в номере гостя, который съехал за день до этого

«Ресторан, в котором я работаю, давным-давно был банком. Можно поесть в хранилище, если сделать предварительный заказ»

«Вот столько авиабилетов у меня скопилось за 5 лет. Мне приходится регулярно летать по работе»

«Моему брату довелось подержать факел, который использовался на зимних Олимпийских играх 1988 года. Клиент пришел с ним в офис службы доставки, чтобы отправить на аукцион»

«Раньше я был машинистом поезда в Стокгольме. Это лучшее фото, которое я сделал в своей жизни»

«Каждый раз на Рождество моя жена наряжает „елочку“ на своем рабочем месте в лаборатории»

«Мама прислала фото „пациента“, который явился на прием к врачу без записи»

«Мой друг — смотритель на реке. Каждый день они вытаскивают из нее разный мусор. Однажды даже сейф выловили»

«Я специализируюсь на ремонте фундаментов. На самом деле это не музей, а жилой дом»

«Сегодня я работаю в часовой башне»

«Сфоткал на телефон. Туман. Ночь. Желтый прожектор. Сварщики идут пить чай. Слесаря ремонтируют „Урал“»

«Место, где я работаю, оформлено в стилистике замка. И у нас есть вот такие рыцари»

«Я гид в Антарктиде. Этот маленький пингвин захотел сделать селфи»

«Работаю в ветклинике. Это мой пациент с 2 полностью функциональными носиками»

«Сегодня я закончил реставрацию потолка, которому 214 лет. Очень долго все это было закрыто штукатуркой»

А кем работаете вы? Случалось ли с вами что-то примечательное в последнее время?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.