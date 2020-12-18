17 хитрецов, которые просто так взяли и хакнули саму жизнь
Утверждение, что никто не любит читеров, кажется, давно опровергнуто. Когда на нашем жизненном пути встречается человек, который подобрал тайные ключики к самой жизни, мы скорее восхищаемся, чем негодуем. Ведь его опыт можно использовать в своих целях и сделать собственную повседневность чуть ярче.
Мы в AdMe.ru каждый день подбираем новые читы, которые помогают в разных сферах жизни или открывают их с необычной стороны. Поэтому мы просто не могли пройти мимо 17 героев, которые явно поняли больше.
«У парня, сидящего передо мной, не было шансов в этом морском бою»
Экстремальный совет для слишком узких босоножек
Ну ведь правда всю интригу сломал
«Прежде чем выбросить сломанную сушилку, не поленитесь раскрутить ее отверткой»
Привычка, которую стоит завести
У моей жены есть привычка во все вещи, где есть карманы, класть по
Зачем напрягаться, если можно так?
«Носкам ведь нужен месяц для полноценного избавления от влаги»
«Использовал солнечную панель и моторчик, чтобы не напрягаться с веслами»
«Купил детям подержанную игрушку на гаражной распродаже. В ней не было батарейки подходящего размера, зато была обычная пальчиковая и деревянный штифт»
Лайфхак для работы с клиентами
«Не вижу в этом ничего плохого»
«Работает лучше любой покупной подставки для охлаждения»
Разве не все так делают?
Поймал себя на том, что считаю дни, представляя в уме школьный дневник. Это нормально? Сережа, 44 годика. © Nepuschun / Pikabu
«Слышал, вы любите причудливые двери»
Отличный вариант новогоднего подарка
Когда читером выступает сама жизнь
Отец как-то телефон забыл на крыше машины и проехал с ним около 50 км. «Вот это дороги», — скажут одни. «Вот это подвеска», — скажут другие. «Он примерз», — сказал отец. © PerfPing / Pikabu
На случай, если дворник не справляется со своей работой
Чит для всех, кто никак не может наладить режим сна
Может быть, вы тоже подобрали ключики к этой жизни и можете дать пару советов, достойных нашей подборки?