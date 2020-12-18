17 хитрецов, которые просто так взяли и хакнули саму жизнь

Утверждение, что никто не любит читеров, кажется, давно опровергнуто. Когда на нашем жизненном пути встречается человек, который подобрал тайные ключики к самой жизни, мы скорее восхищаемся, чем негодуем. Ведь его опыт можно использовать в своих целях и сделать собственную повседневность чуть ярче.

Мы в AdMe.ru каждый день подбираем новые читы, которые помогают в разных сферах жизни или открывают их с необычной стороны. Поэтому мы просто не могли пройти мимо 17 героев, которые явно поняли больше.

«У парня, сидящего передо мной, не было шансов в этом морском бою»

Экстремальный совет для слишком узких босоножек

Ну ведь правда всю интригу сломал

«Прежде чем выбросить сломанную сушилку, не поленитесь раскрутить ее отверткой»

Привычка, которую стоит завести

У моей жены есть привычка во все вещи, где есть карманы, класть по 100-200-500 рублей. Говорит: «Мало ли, я без денег выйду, а так по карманам посмотрю и по чуть-чуть наскребу на покупку». Но сегодня я реально офигел. Мы решили перебрать старые вещи и выкинуть те, которые уже отслужили. В своих старых джинсах и куртках я находил только фантики от конфет и отломанные части детских игрушек, а вот жена к концу ревизии насобирала 7 000 рублей. Мне иногда кажется, что если перебрать все ее вещи, то за счет собранных денег можно минимум месяц не работать. © Hranitel789 / Pikabu

Зачем напрягаться, если можно так?

«Носкам ведь нужен месяц для полноценного избавления от влаги»

«Использовал солнечную панель и моторчик, чтобы не напрягаться с веслами»

«Купил детям подержанную игрушку на гаражной распродаже. В ней не было батарейки подходящего размера, зато была обычная пальчиковая и деревянный штифт»

Лайфхак для работы с клиентами

«Не вижу в этом ничего плохого»

«Работает лучше любой покупной подставки для охлаждения»

Разве не все так делают?

Поймал себя на том, что считаю дни, представляя в уме школьный дневник. Это нормально? Сережа, 44 годика. © Nepuschun / Pikabu

«Слышал, вы любите причудливые двери»

Отличный вариант новогоднего подарка

Когда читером выступает сама жизнь

Отец как-то телефон забыл на крыше машины и проехал с ним около 50 км. «Вот это дороги», — скажут одни. «Вот это подвеска», — скажут другие. «Он примерз», — сказал отец. © PerfPing / Pikabu

На случай, если дворник не справляется со своей работой

Чит для всех, кто никак не может наладить режим сна