17 человек, которые на собственной шкуре прочувствовали, что такое «не везет»

Дни, когда все валится из рук и невезуха подстерегает на каждом шагу, нужно просто перетерпеть. А чтобы скоротать время ожидания, можно поделиться проблемами со всем миром. Ведь от интернета так легко получить ведро поддержки и толику юмора в придачу.

Именно так и поступили герои нашей подборки. А мы в AdMe.ru со всем сочувствием и эмпатией отнеслись к каждой из их историй.

«Кто-то украл дозатор для жидкого мыла и целый унитаз из единственного работающего у нас туалета. А все из-за челленджа в TikTok»

«Вот в таком виде мне пришла заказанная пицца: без коробки, просто брошенная в пакет»

«Девушка написала мне сегодня утром: „Угадай, какой банан я пыталась отломать“»

«Одноразовые мельницы для соли и перца должны быть запрещены законом. Это коварство и расточительство»

«В моем молочном коктейле была огромная дыра»

«Упал и разбил любимую тарелку, которой пользовался 32 года. Вы хорошо послужили мне, братишки»

«Кто-то спер мой руль, и теперь я могу ехать только прямо»

«Вчера в 9 вечера мне буквально отрезали интернет»

Вот почему шампуни в путешествии надо хранить в отдельной сумке на застежке

«Моя свекровь вечно поправляет наши картины, когда приходит в гости. И всегда делает это криво»

Печенька с предсказанием пришла без печеньки

«Так выглядит игровая комната моего соседа по дому»

«Нашел клопа в отеле, в котором мы остановились»

«Сегодня утром включил подогрев зеркал, и с пассажирской стороны зеркало расплавилось»

«Мой босс так ничего и не сделал с дорогущим креслом клиента, даже когда я сказал ему, сколько оно стоит»

«Что не так с моим поколением? Отошел поесть, а когда вернулся, обнаружил, что мою машину забросали сыром»

«Еда, которую подают в моем колледже. А нам дважды за год повышали плату за обучение»