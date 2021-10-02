17 человек, которые на собственной шкуре прочувствовали, что такое «не везет»
Дни, когда все валится из рук и невезуха подстерегает на каждом шагу, нужно просто перетерпеть. А чтобы скоротать время ожидания, можно поделиться проблемами со всем миром. Ведь от интернета так легко получить ведро поддержки и толику юмора в придачу.
Именно так и поступили герои нашей подборки. А мы в AdMe.ru со всем сочувствием и эмпатией отнеслись к каждой из их историй.
«Кто-то украл дозатор для жидкого мыла и целый унитаз из единственного работающего у нас туалета. А все из-за челленджа в TikTok»
«Вот в таком виде мне пришла заказанная пицца: без коробки, просто брошенная в пакет»
«Девушка написала мне сегодня утром: „Угадай, какой банан я пыталась отломать“»
«Одноразовые мельницы для соли и перца должны быть запрещены законом. Это коварство и расточительство»
«В моем молочном коктейле была огромная дыра»
«Упал и разбил любимую тарелку, которой пользовался 32 года. Вы хорошо послужили мне, братишки»
«Кто-то спер мой руль, и теперь я могу ехать только прямо»
«Вчера в 9 вечера мне буквально отрезали интернет»
Вот почему шампуни в путешествии надо хранить в отдельной сумке на застежке
«Моя свекровь вечно поправляет наши картины, когда приходит в гости. И всегда делает это криво»
Печенька с предсказанием пришла без печеньки
«Так выглядит игровая комната моего соседа по дому»
«Нашел клопа в отеле, в котором мы остановились»
«Сегодня утром включил подогрев зеркал, и с пассажирской стороны зеркало расплавилось»
«Мой босс так ничего и не сделал с дорогущим креслом клиента, даже когда я сказал ему, сколько оно стоит»
«Что не так с моим поколением? Отошел поесть, а когда вернулся, обнаружил, что мою машину забросали сыром»
«Еда, которую подают в моем колледже. А нам дважды за год повышали плату за обучение»
А как вы боретесь с невезухой?
Фото на превью VermicelliBrilliant8 / Reddit
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