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17 человек, у которых черный пояс по решению сложных жизненных задач

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Нам каждый день приходится решать те или иные задачи и проблемы. И часто мы дико напрягаемся по этому поводу, устаем, портится настроение, если что-то идет не так легко, как нам хотелось бы. Но есть люди, для которых просто не существует, как нам кажется, непреодолимых препятствий, а способы решения вызывают только один вопрос: «А что, так можно было?»

Если вы прямо сейчас думаете над какой-то проблемой, ищете варианты или не можете определиться с выбором, то загляните в эту подборку AdMe.ru, которая может вдохновить вас на абсолютно нестандартный подход к делу.

Когда работать лень, но надо

© antes / Pikabu

«Девочка застряла в туалете где не ловит связь, кое-как вышло подключиться к интернету и пробить лимонад, чтобы обратили внимание и освободили ее. И да, мы смеялись, как кони»

© Slipbvb09 / Pikabu

Когда новых почтовых ящиков не хватило на всех, пришлось креативить

© Kilxxx / Pikabu

«Я должен был выбрать одного из них. И я выбрал. Теперь у меня есть оба»

© LilNasX / Twitter

«Кто-то обвязал крючком камень, используемый в моем доме для двери, чтобы он не хлопал так громко»

© mamimi77 / Reddit

Эта дама посадила рядом с собой скелет в маске, чтобы она могла воспользоваться полосой, предназначенной только для авто с пассажирами

© This_Hippo / Reddit

Привычка хранить пульт от телевизора в пакетике может перерасти в нечто большее

© SolMyers / Pikabu

«Купил лежанку для кошек 6 месяцев назад, и кот ни разу в ней не спал. Накрыл ее своей футболкой, теперь он спит там каждую ночь»

© HSrandom420 / Reddit

Лучший дешевый скребок для спины

© maximus_1969 / Reddit

Нужно подстричь живую изгородь? Ни слова больше!

© GordonVi0003 / Reddit

Не подстрижетесь, так хоть похудеете

© doctorpug / Pikabu

Переходник можно найти на какой угодно разъем

© Gangl10n / Pikabu

Хотите купить мульчу для сада, но у вас нет грузовика? Детский бассейн в помощь

© i-like-to-build / Reddit

Наливаете молоко в пустую часть упаковки и получаете идеальную емкость для макания печенья

© WisdomWaster / Reddit

«Моя 71-летняя мама приклеила пластиковый стаканчик к фену в отеле»

© MrDarkHorse / Reddit

Чтобы на кассе вас обслужили быстрее, просто разместите продукты штрихкодом вверх

© seoulbrova / Reddit

Когда у тебя 8 детей, но минивэн тебе не по душе

© Mykidsdad35 / Reddit

Кому из героев нашей подборки вы бы сказали «Браво!»?

Фото на превью antes / Pikabu
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