17 человек, у которых черный пояс по решению сложных жизненных задач

Нам каждый день приходится решать те или иные задачи и проблемы. И часто мы дико напрягаемся по этому поводу, устаем, портится настроение, если что-то идет не так легко, как нам хотелось бы. Но есть люди, для которых просто не существует, как нам кажется, непреодолимых препятствий, а способы решения вызывают только один вопрос: «А что, так можно было?»

Если вы прямо сейчас думаете над какой-то проблемой, ищете варианты или не можете определиться с выбором, то загляните в эту подборку AdMe.ru, которая может вдохновить вас на абсолютно нестандартный подход к делу.

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