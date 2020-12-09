17 человек столкнулись с безграмотностью, которая ну ни в какие ворота не лезет

Работаю в компании, занимающейся грузоперевозками. Один наш диспетчер, мужчина средних лет, постоянно писал в общую таблицу с инфой по перевозкам направление «Перм». Все ржали, но в целом было пофиг. Однажды не выдержали, сказали ему, что название этого города пишется с мягким знаком. Он обиженно ответил, что вообще-то знает, просто клавиша западает, НО РАЗ НАМ ТАК ВАЖНО, то он будет писать правильно. Человека задело, человек очень постарался, и на следующий день во всех графах, где раньше было написано без мягкого знака, красовалось гордое «Перьм». © ryapa / Pikabu

Приняли к нам на работу девочку помощником бухгалтера. Дала ей задание: напечатать договор аренды. Задание простое, в компьютере забит типовой договор, поменять только дату, название фирмы, ФИО директора и сумму. Девочка быстро все распечатала, подписала у директора и отнесла на подпись арендатору. Через час он приносит неподписанный договор. Читаю: фирма такая-то в лице директора Иванова Михал Михалыча... Я думала, что сгорю от стыда. Но самое смешное, что эта девочка потом сказала: «А что тут неправильно? Его ведь все так зовут». © panteranata / Pikabu