17 человек столкнулись с безграмотностью, которая ну ни в какие ворота не лезет
Русский язык велик и могуч. Настолько могуч, что некоторым людям явно не под силу справиться с его многообразием и правилами. Свидетелями, а в некоторых случаях даже участниками этих неравных баталий и стали герои нашей сегодняшней статьи.
Мы в AdMe.ru нет-нет да и сами косячим, чего уж греха таить. И чтобы загладить вину за все опечатки, мы хотим показать ошибки, которые точно повеселят вас больше, чем наши.
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Работаю в компании, занимающейся грузоперевозками. Один наш диспетчер, мужчина средних лет, постоянно писал в общую таблицу с инфой по перевозкам направление «Перм». Все ржали, но в целом было пофиг. Однажды не выдержали, сказали ему, что название этого города пишется с мягким знаком. Он обиженно ответил, что вообще-то знает, просто клавиша западает, НО РАЗ НАМ ТАК ВАЖНО, то он будет писать правильно. Человека задело, человек очень постарался, и на следующий день во всех графах, где раньше было написано без мягкого знака, красовалось гордое «Перьм». © ryapa / Pikabu
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Приняли к нам на работу девочку помощником бухгалтера. Дала ей задание: напечатать договор аренды. Задание простое, в компьютере забит типовой договор, поменять только дату, название фирмы, ФИО директора и сумму. Девочка быстро все распечатала, подписала у директора и отнесла на подпись арендатору. Через час он приносит неподписанный договор. Читаю: фирма такая-то в лице директора Иванова Михал Михалыча... Я думала, что сгорю от стыда. Но самое смешное, что эта девочка потом сказала: «А что тут неправильно? Его ведь все так зовут». © panteranata / Pikabu
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У моей подруги дочка учится в младших классах. Писали по русскому языку диктант. Итог — оценка «4». Допущена одна ошибка в слове «трамвай». Учительница исправила букву «м» на «н». Подруга, недолго думая, идет с тетрадкой в школу.
П: «Почему вы моей дочке по диктанту поставили „4“?»
У: «Она слово „трамвай“ написала неправильно. Разве вы не видите?»
П: «А разве пишется „траНвай“?»
У: «Ну конечно! Проверочное слово „ТРАНСПОРТ“!» © FoxTrot111 / Pikabu
- Рассказала сотрудница. Когда ее сын учился в начальной школе, учительница начала им преподавать основы истории. И вот приходит сын домой и мать его спрашивает:
— Что в школе сегодня проходили, сынок?
— Татаро-монгольскую игу!
— ???
— Ну нам Марья Ивановна рассказывала про татар и как мы от иги освобождались...
Мама провела с сыном разъяснительную беседу о том, что ИГО — это такое явление, а ИГА говорить неправильно. Сын все понял. Но у мамы вопросы остались. Родительское собрание, учительница рассказывает про успехи детей и о том, что они сейчас проходят:
— Сейчас у нас по программе ТАТАРО-МОНГОЛЬСКАЯ ИГА, — радостно заявляет учительница.
Пришлось повторить ей лекцию, прочитанную сыну. © Toshan81 / Pikabu
- Сообщение с неизвестного номера: «Папа Я севодня получил четыре петерки». Мой ответ: «Молодец! Теперь учи русский язык». © Unknown Author / Bash
- Видел своими глазами. Знакомый показал листочек из тетради парня, который писал диктант в 6-м классе. Вот начало: «Наступила зема. По дул северни ветерок. Птичкам холо дно и голо дно. Началась (внимание!) ВЮГАЬ». Я спросил: «А зачем мягкий знак в конце слова „ВЬЮГА“?» Мне ответили: «Учительница напомнила, чтобы не забыли поставить мягкий знак в этом слове». Он не забыл... © xxxx / Bash
- У нас тут преподаватель по русскому языку отжигает. Доктор филологии. Говорит: «Сейчас в русский язык вводится много иностранных слов, у которых есть русские эквиваленты. Ну почему бы вместо нового иностранного слова не сказать привычное русское? Ну например, коучинг. Знаете, что это такое? А это обычный тренинг!» © xxx / Bash
- Один парень мне сделал день сегодня. Вычитывая текст, я сказал ему, что «трамбовать» пишется через «а». Он с жалостью на меня посмотрел, вот же, дескать, какие безграмотные люди запрещают нам ковыряться в носу. И снисходительно так говорит: «Вы, наверное, забыли, что проверочное слово — „тромб“». © outsider / Bash
- Преподавала у нас в школе очень строгая учительница русского языка и литературы. Требовала от всех соблюдения правил своего предмета. Если шумели, могла бить указкой по столу. В общем, боялись ее все. И вот сегодня встречаю ее в очереди в магазине. Разговорились, у кого как дела, как успехи. И тут стоящая перед ней девушка начинает предъявлять продавцу за порванную купюру, но называет ее «порватОй», сдабривая это слово «ихним» и т. п. Я прям видел, как у моей учительницы встают волосы дыбом, начинают играть скулы, она краснеет и выпаливает: «Девушка, язык у вас „порватый“, а купюра „порвана“!» Девушка схватила купюру и убежала, а я тихо ржал. © zvg89 / Pikabu
- Разговор с подругой. Она:
— Ложи пакет на стол.
— Нет такого слова, — говорю я.
— Ну поклади!
— И такого нет.
— Как ты мне надоела. Ехай уже отсюда. © Salivan / AdMe
- Грамматика русского языка: *существует*.
Люди в интернете:
— Легулярно
— Ищю
— Пачиму
— Атдай © yazva_detective / Twitter
- Работаю врачом в стационаре. Сегодня пришел пациент, выписанный несколько дней назад, выхожу. Зачем он приехал? Он показал мне в выписке слово «одышка», назвал неграмотной, ибо слово пишется как оТдышка, по его мнению, и пообещал мне подарить словарь. Этот человек ехал через весь город, чтобы обозвать врача безграмотным за правильно написанное слово. © Подслушано / Ideer
- Приезжаем в гости к друзьям, и там видим с балкона 5-го этажа надпись краской на полдвора. Уже несколько лет смотрю, и смешно становится. Это признание в любви, но с грамматическими ошибками. Явно писал парень с очень широкой душой. Наводил пошире и повиднее слова: «Аничка я тибя очинь люблю!» Даже не знаю, порадоваться за Анечку или посочувствовать ей. © Подслушано / Ideer
А какие произведения «новаторов» русского языка недавно попадались на глаза вам или вашим знакомым?